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Новости Харькова — главное за 3 ноября: как прошла ночь, сводка Генштаба

Происшествия 08:19   03.11.2024
Оксана Горун
Новости Харькова — главное за 3 ноября: как прошла ночь, сводка Генштаба

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

08:19

Генштаб заявил про многочисленные авиаудары по Харьковщине

«Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Слатино, Казачья Лопань, Малые Проходы, Песчаное, Синьковка, Голубовка, Терны Харьковской области», — проинформировал Генштаб ВСУ в сводке на 8:00 3 ноября.

В течение суток, по данным Генштаба, армия РФ 13 раз атаковала на Купянском направлении. Штурмы были в районах Песчаного, Загрызово, Петропавловки, Зеленого Гая, Кругляковки, Колесниковки и Лозовой. Также восемь раз враг штурмовал в районе Волчанска.

08:02

Чугуев обстреляли: в ГСЧС сообщили о последствиях

«За сутки на Харьковщине зафиксировано два пожара, вызванные вражескими обстрелами. В городе Чугуеве горели трава и листья на площади 50 м кв. В с. Макариха Золочевской громады Богодуховского района горели стена, перекрытие и кровля фермы на общей площади 50 м кв. Предварительно погибли два теленка», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

О пострадавших людях не сообщают.

07:16

Ночью был налет «шахедов», Харьковщину закидывали КАБами

В течение ночи в Харьковской области дважды объявляли воздушную тревогу: после отбоя в 23:59 тревоги звучали: с 01:16 по 01:48 и с 03:36 (отбоя этой тревоги не было по состоянию на 07:15).

Около полуночи Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении «шахедов» в Харьковской области. Один из них был западнее Харькова.

Возобновили тревогу из-за активности российской авиации. В 03:45 ВС ВСУ сообщили о пусках КАБов.

Воздушная тревога продолжается в Харьковской области и утром.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 3 ноября 2024 в 08:19;

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