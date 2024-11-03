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Чугуев обстреляли: в ГСЧС сообщили о последствиях

Происшествия 07:56   03.11.2024
Оксана Горун
Чугуев обстреляли: в ГСЧС сообщили о последствиях Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области утром 3 ноября проинформировало о двух пожарах, которые возникли из-за российских обстрелов. В том числе — «прилетело» в Чугуев.

«За сутки на Харьковщине зафиксировано два пожара, вызванные вражескими обстрелами. В городе Чугуеве горели трава и листья на площади 50 м кв. В с. Макариха Золочевской громады Богодуховского района горели стена, перекрытие и кровля фермы на общей площади 50 м кв. Предварительно погибли два теленка», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

О пострадавших людях не сообщают.

Всего за сутки в Харьковской области возник 21 пожар. Все, кроме двух, вызваны не российскими обстрелами.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 3 ноября 2024 в 07:56;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области утром 3 ноября проинформировало о двух пожарах, которые возникли из-за российских обстрелов. В том числе — «прилетело» в Чугуев".