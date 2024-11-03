Чугуев обстреляли: в ГСЧС сообщили о последствиях
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области утром 3 ноября проинформировало о двух пожарах, которые возникли из-за российских обстрелов. В том числе — «прилетело» в Чугуев.
«За сутки на Харьковщине зафиксировано два пожара, вызванные вражескими обстрелами. В городе Чугуеве горели трава и листья на площади 50 м кв. В с. Макариха Золочевской громады Богодуховского района горели стена, перекрытие и кровля фермы на общей площади 50 м кв. Предварительно погибли два теленка», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
О пострадавших людях не сообщают.
Всего за сутки в Харьковской области возник 21 пожар. Все, кроме двух, вызваны не российскими обстрелами.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, новости Харькова, обстрелы, пожары;
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- • Дата публикации материала: 3 ноября 2024 в 07:56;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области утром 3 ноября проинформировало о двух пожарах, которые возникли из-за российских обстрелов. В том числе — «прилетело» в Чугуев".