Чугуїв обстріляли: у ДСНС повідомили про наслідки

ГУ ДСНС України в Харківській області вранці 3 листопада поінформувало про дві пожежі, які виникли через російські обстріли. У тому числі – “прилетіло” в Чугуїв.

“За добу на Харківщині зафіксовано дві пожежі спричинені ворожими обстрілами. У місті Чугуєві горіли трава та листя на площі 50 м кв. Жертв та постраждалих немає. У с. Макариха Золочівської громади Богодухівського району горіли стіна, перекриття та покрівля ферми на загальній площі 50 м кв. Попередньо загинуло два теля”, – поінформувала пресслужба ГУ ДСНС України у Харківській області.

Про постраждалих людей не повідомляють.

Усього за добу на Харківщині виникла 21 пожежа. Усі, окрім двох, викликані не російськими обстрілами.