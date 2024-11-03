Чугуїв обстріляли: у ДСНС повідомили про наслідки
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
ГУ ДСНС України в Харківській області вранці 3 листопада поінформувало про дві пожежі, які виникли через російські обстріли. У тому числі – “прилетіло” в Чугуїв.
“За добу на Харківщині зафіксовано дві пожежі спричинені ворожими обстрілами. У місті Чугуєві горіли трава та листя на площі 50 м кв. Жертв та постраждалих немає. У с. Макариха Золочівської громади Богодухівського району горіли стіна, перекриття та покрівля ферми на загальній площі 50 м кв. Попередньо загинуло два теля”, – поінформувала пресслужба ГУ ДСНС України у Харківській області.
Про постраждалих людей не повідомляють.
Усього за добу на Харківщині виникла 21 пожежа. Усі, окрім двох, викликані не російськими обстрілами.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Листопада 2024 в 07:56;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "ГУ ДСНС України в Харківській області вранці 3 листопада поінформувало про дві пожежі, які виникли через російські обстріли. У тому числі – “прилетіло” в Чугуїв".