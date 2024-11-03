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Чугуїв обстріляли: у ДСНС повідомили про наслідки

Події 07:56   03.11.2024
Оксана Горун
Чугуїв обстріляли: у ДСНС повідомили про наслідки Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

ГУ ДСНС України в Харківській області вранці 3 листопада поінформувало про дві пожежі, які виникли через російські обстріли. У тому числі – “прилетіло” в Чугуїв.

“За добу на Харківщині зафіксовано дві пожежі спричинені ворожими обстрілами. У місті Чугуєві горіли трава та листя на площі 50 м кв. Жертв та постраждалих немає. У с. Макариха Золочівської громади Богодухівського району горіли стіна, перекриття та покрівля ферми на загальній площі 50 м кв. Попередньо загинуло два теля”, – поінформувала пресслужба ГУ ДСНС України у Харківській області.

Про постраждалих людей не повідомляють.

Усього за добу на Харківщині виникла 21 пожежа. Усі, окрім двох, викликані не російськими обстрілами.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Листопада 2024 в 07:56;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "ГУ ДСНС України в Харківській області вранці 3 листопада поінформувало про дві пожежі, які виникли через російські обстріли. У тому числі – “прилетіло” в Чугуїв".