Третья за вечер серия взрывов в Харькове — атакуют КАБами (дополняется)
Около 23:10 в Харькове вновь раздались взрывы.
Воздушные силы ВСУ предупреждали о КАБе, летящем на город.
Это уже третья серия взрывов за вечер. Первая была около 20:55. «Прилет» пришелся по лесополосе в Шевченковском районе и по пригороду. Вторая — около 22:28. Поврежден супермаркет в Шевченковском районе, пострадали четыре человека.
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- • Дата публикации материала: 3 ноября 2024 в 23:13;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 23:10 в Харькове вновь раздались взрывы".