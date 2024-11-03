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Третья за вечер серия взрывов в Харькове — атакуют КАБами (дополняется)

Происшествия 23:13   03.11.2024
Оксана Горун
Третья за вечер серия взрывов в Харькове — атакуют КАБами (дополняется)

Около 23:10 в Харькове вновь раздались взрывы.

Воздушные силы ВСУ предупреждали о КАБе, летящем на город.

Это уже третья серия взрывов за вечер. Первая была около 20:55. «Прилет» пришелся по лесополосе в Шевченковском районе и по пригороду. Вторая — около 22:28. Поврежден супермаркет в Шевченковском районе, пострадали четыре человека.

 

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 3 ноября 2024 в 23:13;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 23:10 в Харькове вновь раздались взрывы".