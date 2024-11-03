Третья за вечер серия взрывов в Харькове — атакуют КАБами (дополняется)

Около 23:10 в Харькове вновь раздались взрывы.

Воздушные силы ВСУ предупреждали о КАБе, летящем на город.

Это уже третья серия взрывов за вечер. Первая была около 20:55. «Прилет» пришелся по лесополосе в Шевченковском районе и по пригороду. Вторая — около 22:28. Поврежден супермаркет в Шевченковском районе, пострадали четыре человека.