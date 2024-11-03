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Дуже багато вибитих вікон у Харкові, серйозні руйнування мереж – Терехов

Події 23:48   03.11.2024
Оксана Горун
Дуже багато вибитих вікон у Харкові, серйозні руйнування мереж – Терехов Скриншот

Мер Ігор Терехов на місці прильоту в Харкові – біля супермаркету на Олексіївці – увечері 3 листопада розповів про наслідки російського терору.

“Знову Харків під обстрілами. Влучання було в Шевченківському районі біля одного з супермаркетів. Дуже багато вибито вікон у житлових будинках, що розташовані поруч із цим супермаркетом. Практично зруйнована більша частина самого супермаркету. На жаль, маємо на цей час п’ять постраждалих. Дуже серйозні руйнації мереж”, – сказав мер Харкова.

Відео: пресслужба ХМР

Нагадаємо,  вибухи пролунали у Харкові близько 22:28. Мер Ігор Терехов підтвердив інформацію про “приліт” у районі щільної житлової забудови. Начальник ХОВА уточнив: дві бомби вдарили по Шевченківському району. Також є влучання в Малоданилівській громаді. На Олексіївці КАБ вдарив біля супермаркету, відомо про п’ятьох постраждалих. У Малоданилівській громаді пошкоджені елементи живлення залізниці.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Листопада 2024 в 23:48;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Ігор Терехов на місці прильоту в Харкові – біля супермаркету на Олексіївці – увечері 3 листопада розповів про наслідки російського терору".