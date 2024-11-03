Дуже багато вибитих вікон у Харкові, серйозні руйнування мереж – Терехов
Мер Ігор Терехов на місці прильоту в Харкові – біля супермаркету на Олексіївці – увечері 3 листопада розповів про наслідки російського терору.
“Знову Харків під обстрілами. Влучання було в Шевченківському районі біля одного з супермаркетів. Дуже багато вибито вікон у житлових будинках, що розташовані поруч із цим супермаркетом. Практично зруйнована більша частина самого супермаркету. На жаль, маємо на цей час п’ять постраждалих. Дуже серйозні руйнації мереж”, – сказав мер Харкова.
Відео: пресслужба ХМР
Нагадаємо, вибухи пролунали у Харкові близько 22:28. Мер Ігор Терехов підтвердив інформацію про “приліт” у районі щільної житлової забудови. Начальник ХОВА уточнив: дві бомби вдарили по Шевченківському району. Також є влучання в Малоданилівській громаді. На Олексіївці КАБ вдарив біля супермаркету, відомо про п’ятьох постраждалих. У Малоданилівській громаді пошкоджені елементи живлення залізниці.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Алексеевка, новини Харкова, поранені, прилет, супермаркет, терехов;
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Листопада 2024 в 23:48;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Ігор Терехов на місці прильоту в Харкові – біля супермаркету на Олексіївці – увечері 3 листопада розповів про наслідки російського терору".