Дуже багато вибитих вікон у Харкові, серйозні руйнування мереж – Терехов

Мер Ігор Терехов на місці прильоту в Харкові – біля супермаркету на Олексіївці – увечері 3 листопада розповів про наслідки російського терору.

“Знову Харків під обстрілами. Влучання було в Шевченківському районі біля одного з супермаркетів. Дуже багато вибито вікон у житлових будинках, що розташовані поруч із цим супермаркетом. Практично зруйнована більша частина самого супермаркету. На жаль, маємо на цей час п’ять постраждалих. Дуже серйозні руйнації мереж”, – сказав мер Харкова.

Відео: пресслужба ХМР

Нагадаємо, вибухи пролунали у Харкові близько 22:28. Мер Ігор Терехов підтвердив інформацію про “приліт” у районі щільної житлової забудови. Начальник ХОВА уточнив: дві бомби вдарили по Шевченківському району. Також є влучання в Малоданилівській громаді. На Олексіївці КАБ вдарив біля супермаркету, відомо про п’ятьох постраждалих. У Малоданилівській громаді пошкоджені елементи живлення залізниці.