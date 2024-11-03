Очень много выбитых окон в Харькове, серьезные разрушения сетей — Терехов

Мэр Игорь Терехов на месте прилета в Харькове — у супермаркета на Алексеевке вечером 3 ноября рассказал о последствиях российского террора.

«Снова Харьков под обстрелами. Попадание было в Шевченковском районе возле одного из супермаркетов. Очень много выбито окон в жилых домах, расположенных рядом с этим супермаркетом. Практически разрушена большая часть самого супермаркета. К сожалению, имеем в настоящее время пять пострадавших. Очень серьезные разрушения сетей», – сказал мэр Харькова.

Видео: пресс-служба ХГС

Напомним, взрывы прогремели в Харькове около 22:28. Мэр Игорь Терехов подтвердил информацию о «прилете» в районе плотной жилой застройки. Начальник ХОВА уточнил: две бомбы ударили по Шевченковскому району. Также есть попадания в Малоданиловской громаде. На Алексеевке КАБ ударил возле супермаркета, известно о пяти пострадавших. В Малоданиловской громаде повреждены элементы питания железной дороги.