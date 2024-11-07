«Прилет» возле супермаркета: «Рост» в Харькове заработал на 4-й день (сюжет)

Супермаркет «Рост» на Алексеевке, возле которого поздно вечером 3 ноября ударила российская бомба ФАБ-250, утром 7-го числа уже возобновил работу первого этажа. Мы побывали в магазине накануне, когда работники готовились к возвращению покупателей. По предварительной оценке, ущерб от «прилета» составляет десятки миллионов гривен. Возобновят ли работу второго и третьего этажей, а если да — то когда, руководство рассказало МГ «Объектив».

В половине одиннадцатого вечера, когда российская авиабомба ударила возле «Роста» на Алексеевке, Елена только вернулась домой после смены. Супермаркет работает до десяти. И сразу начала звонить сотрудникам, которые там остались.

Елена, сотрудница отдела кулинарии

Кто же не плакал. Мы все, когда увидели… Первое — такой страх, что все обвалилось. Они показывают фасад, а там окон нет, ничего нет. И, думаю, что и внутри нет. А здесь восемь лет моей жизни.

За спиной у женщины пробитая стена. Через нее прошел осколок авиабомбы. Его взвесили — 370 граммов. Елена говорит: страшнее было в начале полномасштабной. Сейчас уже не боится и будет продолжать работать.

Елена, сотрудница отдела кулинарии

На улице кого встречала, покупатели сразу: «Что там с «Ростом», что там с «Ростом»? Вы будете открываться?» Все будет хорошо.

Чудом никто из работников не пострадал. В здании оставалось около десяти человек.

Владимир Полупан, сотрудник сырного отдела

В эту ночь я вышел для переоценки. Была воздушная тревога, были пуски КАБов на город. Уже не обращаешь особо внимания на это, работаешь дальше. Но так случилось, что в эту минуту возле «Роста» прилетела авиабомба.

Был на работе и управляющий супермаркетом. Он констатирует: это не первое попадание рядом, и возможно, не последнее. Но так близко — в 30 метрах — впервые.

Сергей Кирмаров, управляющий супермаркетом «Рост» на Алексеевке

Вот где фишка стоит красная — было место «прилета». Когда строили это помещение, обращали внимание, чтобы оно было презентабельное. Стеклянный фасад сыграл злую шутку с нами. Нет ни одного целого стекла.

Ущерб еще не подсчитывали: пока не до того.

Сергей Кирмаров, управляющий супермаркетом «Рост» на Алексеевке

Речь идет о десятках миллионов гривен. Не один десяток. Каждая плитка, которой облицовано наше здание, до начала полномасштабного вторжения стоила где-то 1200 гривен.

Но пока к первоначальному виду магазин возвращать не будут. Окна закрывают плитами, чтобы можно было отапливать помещение и на второй и третий этажи вернулись арендаторы. Сейчас, утверждает управляющий, договоров никто не разрывал. Ждут восстановления.

Сергей Кирмаров, управляющий супермаркетом «Рост» на Алексеевке

Планируем закрыть фасад, я думаю, что через неделю-полторы. В декабре-месяце мы думаем уже возобновить работу третьего этажа.

Ведь именно товары с третьего этажа — посуда, одежда, косметика и игрушки — традиционно пользуются спросом перед Новым годом.

Сергей Кирмаров, управляющий супермаркетом «Рост» на Алексеевке

Отдел игрушек принял на себя основную взрывную волну. Как-то пошла волна сюда вместе с обломками. Нет живого места.

А вот второй этаж откроют вскоре.

Сергей Кирмаров, управляющий супермаркетом «Рост» на Алексеевке

Второй этаж — это точка питания, фастфуд. Детская игровая зона. Планируем, чтобы до конца недели они открыли свои двери.

Первый этаж, продуктовый, открыли на четвертый день после «прилета». Он пострадал меньше всего. Мы побывали здесь накануне, когда работники все мыли и раскладывали товары.

Сергей Кирмаров, управляющий супермаркетом «Рост» на Алексеевке

Осколок пробил насквозь стену. Не нашли, куда он делся. К счастью, первый этаж у нас из газоблока, не стеклянный. И благодаря этому будем пытаться завтра открыть свои двери.

Управляющий объясняет: спешили ради покупателей, хоть их и становится меньше.

Сергей Кирмаров, управляющий супермаркетом «Рост» на Алексеевке

Бизнесу очень тяжело в это время. Немного покупателей в этом микрорайоне, остались фанаты своих домов, стрессоустойчивые. После каждого «прилета» у нас росли продажи чемоданов, но, к сожалению, становилось меньше покупателей. Если брать год к году, то падение до 20% составляет. В сравнении с довоенным временем мы потеряли где-то 60% покупателей.

Вторая причина скорейшего открытия — сохранение рабочих мест. В штате супермаркета — более сотни сотрудников, и многие живут в соседних домах.

Богдан Любивый, администратор (fresh-группа)

Я здесь родился, здесь и живу. Мне нравится этот район и эта торговая точка — тем более.