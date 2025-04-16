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Какой город на Харьковщине РФ будет пытаться захватить до 9 мая: данные ВСУ

Фронт 15:33   16.04.2025
Виктория Яковенко
Какой город на Харьковщине РФ будет пытаться захватить до 9 мая: данные ВСУ Скриншот

В планах армии РФ – захватить город Волчанск в Харьковской области до 9 мая. Об этом заявил командир подразделения ВСУ Денис Ярославский в эфире «Новости. Live».

«Мы понимаем, что враг до 9 мая попытается повторно отбить Волчанск, вернее то, что от него осталось – руины. Они будут пытаться к годовщине нападения на Волчанск отвоевать его. Мы это понимаем, у нас есть их оперативные замыслы, мы готовы к контрудару, об этом сообщено всему руководству Харьковской области», — сказал Ярославский.

Он также прокомментировал ситуацию с фортификациями в Харьковской области.

«Год назад началась вторая волна наступления россиян на Волчанское, Липцевское направления, и произошло «легкое вторжение», я бы так назвал. И мы подняли проблему с фортификационными сооружениями, после чего прошел год. Сейчас, после этого инцидента, фортификационные сооружения тщательно строятся, и уже не будет такая ситуация повторяться», — заверил Ярославский.

Напомним, вопрос отсутствия минных заграждений в приграничье Харьковщины, когда его заняли оккупанты, 12 мая 2024 года поднял журналист Андрей Цаплиенко. О том, что нет укреплений — заявил командир подразделения ВСУ Денис Ярославский. Замначальника ХОВА Роман Семенуха отметил, что «построенные силами областной администрации фортификации занимают Силы обороны Украины». Относительно того, что укрытия для военных есть не везде, Семенуха сообщил, что «администрация выполняла работы по одной из полос, занимаемых военными». Синегубов подтвердил слова своего заместителя, а также предупредил об активизации вражеской ИПсО.

17 мая Синегубов заявил, что в зоне ответственности ХОВА в течение 2023-2024 годов — исключительно третья линия обороны, предусмотренная на расстоянии 10-30 километров от границы или линии соприкосновения.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 16 апреля 2025 в 15:33;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В планах армии РФ – захватить город Волчанск в Харьковской области до 9 мая. Об этом заявил командир подразделения ВСУ Денис Ярославский в эфире «Новости. Live».".