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Атак оккупантов на Харьковщине стало радикально меньше: данные Генштаба

Фронт 08:06   15.04.2025
Оксана Горун
Атак оккупантов на Харьковщине стало радикально меньше: данные Генштаба Фото: Генштаб ВСУ

В сводке Генштаба ВСУ на 08:00 15 апреля указана одна атака российских войск — на Купянском направлении.

«На Купянском направлении за сутки произошла одна атака окупантов. Силы обороны отразили штурмовые действия противника неподалеку от Новой Кругляковки», — проинформировал Генштаб.

О боях на Харьковском направлении в сводке данных нет. В целом на фронте в Украине зафиксировали 99 боев, что существенно меньше показателей последних недель (если не месяцев). Самым активным направлением за сутки стало соседнее с Харьковщиной Лиманское (которое влияет на события и в направлении на Боровую). Там было 20 боев.

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«За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два средства противовоздушной обороны, четыре пункта управления, восемь артиллерийских средств, три РЛС/РЭБ и два других важных объекта противника», — отметили защитники Украины.

Генштаб сообщил о потерях врага.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 15 апреля 2025 в 08:06;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В сводке Генштаба ВСУ на 08:00 15 апреля указана одна атака российских войск — на Купянском направлении".