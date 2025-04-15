Атак оккупантов на Харьковщине стало радикально меньше: данные Генштаба
В сводке Генштаба ВСУ на 08:00 15 апреля указана одна атака российских войск — на Купянском направлении.
«На Купянском направлении за сутки произошла одна атака окупантов. Силы обороны отразили штурмовые действия противника неподалеку от Новой Кругляковки», — проинформировал Генштаб.
О боях на Харьковском направлении в сводке данных нет. В целом на фронте в Украине зафиксировали 99 боев, что существенно меньше показателей последних недель (если не месяцев). Самым активным направлением за сутки стало соседнее с Харьковщиной Лиманское (которое влияет на события и в направлении на Боровую). Там было 20 боев.
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«За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два средства противовоздушной обороны, четыре пункта управления, восемь артиллерийских средств, три РЛС/РЭБ и два других важных объекта противника», — отметили защитники Украины.
Генштаб сообщил о потерях врага.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: война, генштаб, купянское направление, наступ, наступление, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 15 апреля 2025 в 08:06;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В сводке Генштаба ВСУ на 08:00 15 апреля указана одна атака российских войск — на Купянском направлении".