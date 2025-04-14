Затишье на Харьковщине? Генштаб не сообщил об атаках

В сводке Генштаба ВСУ на 16:00 нет информации об атаках ни на Харьковском, ни на Купянском направлениях.

Сообщается только об авиаударе в районе Слатино на Харьковском направлении.

В общем произошло 67 боев. Генштаб информирует о штурмах на Лиманском, Северском, Краматорском, Торецком, Покровском, Новопавловском, Ореховском и Приднепровском направлениях.

«На остальных направлениях — без особых изменений», — отметили в Генштабе.