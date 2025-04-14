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Затишье на Харьковщине? Генштаб не сообщил об атаках

Фронт 16:46   14.04.2025
Виктория Яковенко
Затишье на Харьковщине? Генштаб не сообщил об атаках Фото: Генштаб ВСУ

В сводке Генштаба ВСУ на 16:00 нет информации об атаках ни на Харьковском, ни на Купянском направлениях.

Сообщается только об авиаударе в районе Слатино на Харьковском направлении.

В общем произошло 67 боев. Генштаб информирует о штурмах на Лиманском, Северском, Краматорском, Торецком, Покровском, Новопавловском, Ореховском и Приднепровском направлениях.

«На остальных направлениях — без особых изменений», — отметили в Генштабе.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 14 апреля 2025 в 16:46;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В сводке Генштаба ВСУ на 16:00 нет информации об атаках ни на Харьковском, ни на Купянском направлениях.".