Затишье на Харьковщине? Генштаб не сообщил об атаках
Фото: Генштаб ВСУ
В сводке Генштаба ВСУ на 16:00 нет информации об атаках ни на Харьковском, ни на Купянском направлениях.
Сообщается только об авиаударе в районе Слатино на Харьковском направлении.
В общем произошло 67 боев. Генштаб информирует о штурмах на Лиманском, Северском, Краматорском, Торецком, Покровском, Новопавловском, Ореховском и Приднепровском направлениях.
«На остальных направлениях — без особых изменений», — отметили в Генштабе.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: война, Генштаб ВСУ, зведення, купянское направление, фронт, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 14 апреля 2025 в 16:46;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В сводке Генштаба ВСУ на 16:00 нет информации об атаках ни на Харьковском, ни на Купянском направлениях.".