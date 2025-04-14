Утром на Дергачевский район скинули КАБ: есть пострадавший
Скриншот glavcom.ua
Около 6:40 утра 14 апреля армия РФ применила КАБ по поселку Слатино, сообщил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.
«В результате вражеского террора легкие телесные повреждения получил 63-летний местный житель. Повреждены по меньшей мере 12 частных домов и три автомобиля», — написал Задоренко.
Тревога в Харьковской области длится с 04:56 утра. Изначально ее объявили из-за угрозы «Шахедов». Позже мониторинговые каналы проинформировали о том, что российская авиация сбрасывает КАБы.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: задоренко, кабы, новости Харькова, пострадавший, Слатино;
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- • Дата публикации материала: 14 апреля 2025 в 08:15;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 6:40 утра 14 апреля армия РФ применила КАБ по поселку Слатино, сообщил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко".