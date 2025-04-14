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Утром на Дергачевский район скинули КАБ: есть пострадавший

Происшествия 08:15   14.04.2025
Оксана Горун
Утром на Дергачевский район скинули КАБ: есть пострадавший Скриншот glavcom.ua

Около 6:40 утра 14 апреля армия РФ применила КАБ по поселку Слатино, сообщил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.

«В результате вражеского террора легкие телесные повреждения получил 63-летний местный житель. Повреждены по меньшей мере 12 частных домов и три автомобиля», — написал Задоренко.

Тревога в Харьковской области длится с 04:56 утра. Изначально ее объявили из-за угрозы «Шахедов». Позже мониторинговые каналы проинформировали о том, что российская авиация сбрасывает КАБы.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 14 апреля 2025 в 08:15;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 6:40 утра 14 апреля армия РФ применила КАБ по поселку Слатино, сообщил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко".