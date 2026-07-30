Боровая уничтожена, приходится прятаться по подвалам — офицер группы TERRA

О ситуации на Боровском направлении фронта в Харьковской области в эфире нацмарафона рассказал Николай Волохов, командир группы TERRA в составе 3-го армейского корпуса ВСУ.

«К сожалению, сама Боровая уже полностью уничтожена. Мирному населению и военным там находиться очень тяжело, приходится прятаться по подвалам. Но и враг не может туда продвинуться», — описал ситуацию Волохов.

Российская армия на Боровском направлении пытается либо пройти через Боровую, либо форсировать реку Оскол. И не преуспевает в этом уже длительное время.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

«Оскол — это такая река, я не устаю говорить, что она неширокая. Я сам родился, например, в Киеве, я привык к Днепру. Смотришь – Днепр. Когда говорят: как его переплыть? Никак ты его не переплывешь без каких-либо специальных плавсредств. Но во время войны, на самом деле, и Оскол ты никак не переплывешь… Враг пытается это делать самыми разными способами. Он не оставляет попыток сделать это, постоянные пехотные штурмы малыми группами. В последнее время, с марта месяца, тяжелой бронетехники мы уже не видели. Это либо пехотные штурмы, либо механизированные штурмы – «квадроциклизированные»: квадроциклами и обычными мотоциклами. Враг всю зиму пытался продвигаться, потом всю весну, сейчас уже все лето – и ничего не выходит. Пытался лезть прямо через реку – и там в один конец. Знаете, как топор умеет плавать, вот в такой конец», — пояснил офицер.