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Два десятка атак отбили ВСУ на севере от Харькова – Генштаб

Украина 08:13   29.07.2026
Николь Костенко-Лагутина
Два десятка атак отбили ВСУ на севере от Харькова – Генштаб

Утром 29 июля Генштаб ВСУ проинформировал, что в течение минувших суток на Харьковщине было 23 боя. Большинство – на севере региона.

Так на Южно-Слобожанском направлении оккупанты пытались прорваться 20 раз около Чайковки, Казачьей Лопани, Избицкого, Амбарного, Западного, Хатнего, Колодезного, Старицы и Лимана.

Тем временем на Купянском – намного спокойнее. Зафиксировали три штурма ВС РФ в районе Купянском-Узлового, Шейковки и Петропавловки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 272 боевых столкновения. Вчера противник совершил 87 авиационных ударов, сбросив 298 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 9383 дрона-камикадзе и осуществил 3073 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 58 — из реактивных систем залпового огня», – добавили в ГШ.

Также Генштаб обновил данные о потерях россиян:

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 29 июля 2026 в 08:13;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 29 июля Генштаб ВСУ проинформировал, что в течение минувших суток на Харьковщине было 23 боя. Большинство – на севере региона.".