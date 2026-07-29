Останавливаются из-за угрозы обстрела: на Харьковщине опаздывают поезда

В АО «Укрзалізниця» предупредили, что на Харьковщине примерно на час задерживаются некоторые пригородные электрички. Это, уточнили в сообщении, связано с тем, что поезда не едут из-за вынужденных остановок по соображениям безопасности.

Согласно сообщениям железнодорожников, задерживаются такие рейсы:

№6508 Беляевка – Харьков-Пассажирский +50 минут

№6682 Власовка – Харьков-Пассажирский +40 минут

№6506 Златополь – Харьков-Пассажирский +50 минут

№6503 Бирки – Лозовая +50 минут

№6414 Лозовая – Харьков-Пассажирский +1 час 15 минут

№ 6512 Лозовая – Харьков-Пассажирский +1 час 20 минут

№6902 Огульцы – Харьков-Пассажирский +1 час 10 минут.

Также пассажиров призвали заботиться о своей безопасности.