Останавливаются из-за угрозы обстрела: на Харьковщине опаздывают поезда
В АО «Укрзалізниця» предупредили, что на Харьковщине примерно на час задерживаются некоторые пригородные электрички. Это, уточнили в сообщении, связано с тем, что поезда не едут из-за вынужденных остановок по соображениям безопасности.
Согласно сообщениям железнодорожников, задерживаются такие рейсы:
- №6508 Беляевка – Харьков-Пассажирский +50 минут
- №6682 Власовка – Харьков-Пассажирский +40 минут
- №6506 Златополь – Харьков-Пассажирский +50 минут
- №6503 Бирки – Лозовая +50 минут
- №6414 Лозовая – Харьков-Пассажирский +1 час 15 минут
- № 6512 Лозовая – Харьков-Пассажирский +1 час 20 минут
- №6902 Огульцы – Харьков-Пассажирский +1 час 10 минут.
Также пассажиров призвали заботиться о своей безопасности.