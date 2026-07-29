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Останавливаются из-за угрозы обстрела: на Харьковщине опаздывают поезда

Транспорт 07:34   29.07.2026
Николь Костенко-Лагутина
Останавливаются из-за угрозы обстрела: на Харьковщине опаздывают поезда

В АО «Укрзалізниця» предупредили, что на Харьковщине примерно на час задерживаются некоторые пригородные электрички. Это, уточнили в сообщении, связано с тем, что поезда не едут из-за вынужденных остановок по соображениям безопасности. 

Согласно сообщениям железнодорожников, задерживаются такие рейсы:

  • №6508 Беляевка – Харьков-Пассажирский +50 минут
  • №6682 Власовка – Харьков-Пассажирский +40 минут
  • №6506 Златополь – Харьков-Пассажирский +50 минут
  • №6503 Бирки – Лозовая +50 минут
  • №6414 Лозовая – Харьков-Пассажирский +1 час 15 минут
  • № 6512 Лозовая – Харьков-Пассажирский +1 час 20 минут
  • №6902 Огульцы – Харьков-Пассажирский +1 час 10 минут.

Также пассажиров призвали заботиться о своей безопасности.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 29 июля 2026 в 07:34;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В АО «Укрзалізниця» предупредили, что на Харьковщине примерно на час задерживаются некоторые пригородные электрички.".