Почему оккупантам важно как можно быстрее захватить Боровую, объяснили ВСУ

О ситуации на Боровском направлении, а также – почему оккупантам важно продвигаться на этом участке фронта, рассказал в эфире нацмарафона заместитель командира 3 ОШБр Родион Кудряшов.

«Боровая на сегодняшний день является определенным логистическим хабом, если просто перевести – это определенная развязка по линии фронта на том берегу реки, который достаточно удобен для Вооруженных сил Украины и достаточно неудобен для врага. Враг понимает, что овладев и взяв под огневой контроль население пункта Борова, сделает невозможным присутствие Вооруженных сил Украины на том берегу реки. Поэтому и вся упорная борьба идет непосредственно за этот поселок», – объяснил Кудряшов.

Он также отметил, что достаточно ожесточенные бои на данном направлении длились все лето и осень. На данный момент противнику удалось прорваться Осколу. И теперь пытается выйти на Боровую именно с этого участка фронта. Также Кудряшов рассказал о военных, которых РФ отправляет на штурмы поселка.

«Это люди с низкой социальной ответственностью, если можно так сказать. Они полностью связаны с определенной пропагандой. Они откровенно говорят, что они здесь, чтобы зарабатывать деньги, они здесь, чтобы бороться с так называемым воображаемым в головах российских террористов – фашизмом. Ну и, конечно, они все говорят, что они приехали на определенные учения и тому подобные вещи. И это они говорят только для того, чтобы повысить свой юридический статус и скорее обменяться. В целом, противник эволюционирует, их подготовка становится немного лучше, их оснащение становится немного лучше. Но в целом ситуация не меняется. Они так же сдаются в плен, но, подчеркиваю, что они сдаются в плен исключительно когда мы создаем такие условия – чтобы противник сдался в плен. Сам противник достаточно отчаянно пытается как реализовывать все свои штурмовые действия, так и реализовывать все свои задачи по оборонным действиям. Потому просто так в плен они не попадают», – ацентировал Кудряшов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»