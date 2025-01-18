Угрожает ли Изюму повторная оккупация – мнение Коваленко

Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко прокомментировал последние события на Харьковщине и спрогнозировал, сможет ли РФ оккупировать крупные города области.

По его мнению, проблемные участки фронта на Харьковщине на данный момент есть, однако в целом, наступление россиян на этом направлении вызывает у него «некоторый диссонанс».

«Они не смогли в 2022 году полностью «потащить» всю область. Сейчас они начинают движение ради чего? Мы видим, как, начиная с конца 2022 года, они стабилизировали линию боестолкновения и понемногу пытаются ползти к Лимано-Купянской оси, возвращая под контроль ранее оккупированные территории», – отметил Коваленко.

Однако, акцентирует аналитик, возникает вопрос – стоит ли это того? Россияне теряют достаточно большое количество живой силы и военной техники. А серьёзных продвижений на Харьковщине у них нет уже достаточно длительное время.

«Итак, какова конечная цель всего этого всего? Выйти на Харьков для того, чтобы его оккупировать, – я уже рассказывал. Из Белгородской области было проще выходить, сконцентрировав 300 000 личного состава и выйти на сам Харьков, окружить его, а затем подтягивать еще 200-300 000 личного состава для городских боев и осады самого города. Потому что город большой и для этого нужно не менее полумиллионной группировки. Опять же, если идти по этому пути, по которому они идут – ну, это долговременный будет достаточно процесс. Изюму сейчас, по состоянию на сегодняшний день, грозит только террор со стороны российских оккупантов – ну, например, удары баллистики», – констатировал Коваленко.

Он также отметил, что, скорей всего, даже в течение всего 2025 года россияне вряд ли смогут приблизиться к Изюму. Однако это не означает, что в городе не стоит строить дополнительные укрепления и фортификации – готовиться стоит к разным развитиям событий.

Видео: OBOZ.UA