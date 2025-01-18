Враг продвинулся на севере области и на Купянщине – карты Deep State
О том, что россиянам удалось оккупировать новые территории на Купянском и Харьковском направлении, сообщили аналитики проекта Deep State.
На севере Харьковской области оккупанты продвинулись около Тихого.
Кроме того, ВС РФ удалось захватить новые территории и на Купянском направлении. В частности, на обновленных картах видно, что под контроль врага перешли часть земель около Зеленого Гая.
Напомним, накануне начальник Купянской РВА Андрей Канашевич заявил, что ситуация на Купянщине обостряется – враг постоянно пытается переправиться на правый берег реки Оскол, а обстрелы становятся хаотичнее. Из-за этого люди начали активнее эвакуироваться. Как дальше будут развиваться события пока не могут спрогнозировать, добавил он.
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: Deep State, аналитики, карты, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 18 января 2025 в 07:33;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что россиянам удалось оккупировать новые территории на Купянском и Харьковском направлении, сообщили аналитики проекта Deep State.".