Ворог просунувся на півночі області та на Куп’янщині – карти Deep State

Про те, що росіянам вдалося окупувати нові території на Куп’янському та Харківському напрямку, повідомили аналітики проєкту Deep State.

На півночі Харківської області окупанти просунулися біля Тихого.

Крім того, ЗС РФ вдалося захопити нові території та на Куп’янському напрямку. Зокрема, на оновлених картах видно, що під контроль ворога перейшла частина земель біля Зеленого Гаю.

Нагадаємо, напередодні начальник Куп’янської РВА Андрій Канашевич заявив, що ситуація на Куп’янщині загострюється – ворог постійно намагається переправитися на правий берег річки Оскіл, а обстріли стають хаотичнішим. Через це люди почали активніше евакуюватись. Як далі розвиватимуться події, поки не можуть спрогнозувати, додав він.