Росіяни штурмують Вовчанськ по трупах своїх під прикриттям дощу та снігу 📹

Як росіяни штурмують Вовчанськ у Харківській області, розповіли у Державній прикордонній службі України.

Росіяни використовують негоду для штурмів на Харківському напрямку. Під прикриттям дощу чи туману вони рухаються до позицій українських захисників. За таких умов українським дронам складно виявити рух техніки та окупантів.

Але бригада прикордонників «Форпост» активно застосовує дистанційне мінування полів, удари з дронів, застосуванню FPV-систем і артилерійський вогонь, щоб зупинити ворога. Росіяни зазнають сильних втрат. Поля та посадки буквально всипані тілами ворога.

«Вони вже положили близько батальйону особового складу тут. Також велику кількість своєї броні залишили. Зараз у наших посадках та полях знаходиться близько 200 п***, які валяються. Але ворог дуже розумний. Він дивиться і аналізує напрямки, аналізує погодні умови. І коли розпочинається сніг або дощ, він використовує цю погоду для своїх штурмових дій, щоб наша аеророзвідка не могла їх побачити ще на під’їздах і нанести вогневе ураження», – розповів начальник застави першої комендатури швидкого реагування бригади «Форпост» із позивним «Мороз».

Відео: Державна прикордонна служба України