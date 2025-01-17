Россияне штурмуют Волчанск по трупам своих под прикрытием дождя и снега 📹

Как россияне штурмуют Волчанск в Харьковской области, рассказали в Государственной пограничной службе Украины.

Россияне используют непогоду для штурмов на Харьковском направлении. Под прикрытием дождя, снега или тумана они двигаются к позициям украинских защитников. В таких условиях украинским дронам сложно выявить движение техники и оккупантов.

Но бригада пограничников «Форпост» активно применяет дистанционное минирование полей, удары с дронов, применение FPV-систем и артиллерийский огонь, чтобы остановить врага. У россиян сильные потери. Поля и посадки буквально усыпаны их телами.

«Они уже положили около батальона личного состава здесь. Также большое количество своей брони оставили. На данный момент в наших посадках и полях находится около 200 п*****, которые валяются. Но враг очень умен. Он смотрит и анализирует направления, анализирует погодные условия. И когда начинается снег или дождь, он использует эту погоду для своих штурмов, чтобы наша аэроразведка не могла их увидеть еще на подъездах и нанести огневое поражение», – рассказал начальник заставы первой комендатуры быстрого реагирования бригады «Форпост» с позывным «Мороз».

Видео: Государственная пограничная служба Украины