Россияне штурмуют Волчанск по трупам своих под прикрытием дождя и снега 📹
Как россияне штурмуют Волчанск в Харьковской области, рассказали в Государственной пограничной службе Украины.
Россияне используют непогоду для штурмов на Харьковском направлении. Под прикрытием дождя, снега или тумана они двигаются к позициям украинских защитников. В таких условиях украинским дронам сложно выявить движение техники и оккупантов.
Но бригада пограничников «Форпост» активно применяет дистанционное минирование полей, удары с дронов, применение FPV-систем и артиллерийский огонь, чтобы остановить врага. У россиян сильные потери. Поля и посадки буквально усыпаны их телами.
«Они уже положили около батальона личного состава здесь. Также большое количество своей брони оставили. На данный момент в наших посадках и полях находится около 200 п*****, которые валяются. Но враг очень умен. Он смотрит и анализирует направления, анализирует погодные условия. И когда начинается снег или дождь, он использует эту погоду для своих штурмов, чтобы наша аэроразведка не могла их увидеть еще на подъездах и нанести огневое поражение», – рассказал начальник заставы первой комендатуры быстрого реагирования бригады «Форпост» с позывным «Мороз».
Видео: Государственная пограничная служба Украины
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: волчанск, дождь, непогода, россияне, сніг, Харьков, Харьковское направление, штурм;
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- • Дата публикации материала: 17 января 2025 в 22:01;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Как россияне штурмуют Волчанск в Харьковской области, рассказали в Государственной пограничной службе Украины.".