На Куп’янщині ситуація загострюється: обстріли хаотичніші, люди виїжджають
Про те, що ситуація на Куп’янщині почала загострюватись, повідомив в етері нацмарафону начальник Куп’янської РВА Андрій Канашевич.
“Дійсно є певне загострення ситуації, я б не говорив, що вона зараз стає критичною. Ворог постійно намагається переправитися на правий берег річки Оскіл. Є певні сили ворога на цьому березі в районі населеного пункту Дворічна. Втім, ситуація з боку військових зараз контролюється і є намагання вибити його, прибрати з цього берега. Ми бачимо, що ці спроби не полишаються з боку ворога і вище Дворічної так само відбуваються певні намагання”, – зазначив Канашевич.
Своєю чергою зараз намагаються переконати якнайбільше людей виїжджати у безпечні населені пункти. Наразі люди частіше почали евакуюватися з Кіндрашівської громади.
“Це та громада, яка знаходиться на кордоні із Купʼянською громадою і з Дворічанською громадою, де є певне загострення, тому люди поїхали. Так само бачимо, що саме по Кіндрашівській громаді є певне збільшення обстрілів, все більше населених пунктів підпадають під такі хаотичні обстріли, причому з будь-яких засобів, починаючи від FPV-дронів, мінометів, артилерії, РСЗВ та КАБів. І, відповідно, зараз будемо прикладати всі зусилля свої для того, щоб ті 1600 майже людей, що у нас залишились на лівому березі річки Оскіл, так само вони не перебували там, оскільки не розуміємо подальший розвиток ситуації”, – зазначив начальник РВА.
Єдине, у чому точно впевнені, ворог не перестане обстрілювати Куп’янський район. Під активними ударами ворога щодня опиняються п’ять із восьми громад, додав Канашевич.
Відео: національний телемарафон “Єдині новини”
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Січня 2025 в 09:57;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, що ситуація на Куп’янщині почала загострюватись, повідомив в етері нацмарафону начальник Куп’янської РВА Андрій Канашевич.".