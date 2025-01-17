На Купянщине ситуация обостряется: обстрелы стали хаотичнее, люди выезжают

О том, что ситуация на Купянщине стала обостряться, сообщил в эфире нацмарафона начальник Купянской РВА Андрей Канашевич.

«Действительно, есть определенное обострение ситуации. Я бы не говорил, что она сейчас становится критической. Враг постоянно пытается переправиться на правый берег реки Оскол. Есть определенные силы врага на этом берегу в районе населённого пункта Двуречная. Впрочем, ситуация со стороны военных сейчас контролируется и есть попытки выбить его, убрать с этого берега. Мы видим, что эти попытки не прекращаются со стороны врага и выше Двуречной также происходят определенные попытки», – отметил Канашевич.

В свою очередь сейчас пытаются убедить как можно больше людей выезжать в безопасные населенные пункты. На данный момент люди чаще стали эвакуироваться из Кондрашевской громады.

«Это та громада, которая находится на границе с Купянской громадой и с Двуречной громадой, где есть определенное обострение, поэтому люди уехали. Так же видим, что именно по Кондрашевской громаде есть определенное увеличение обстрелов, все больше населенных пунктов подпадают под такие хаотичные обстрелы, причем из любых средств, начиная от FPV-дронов, минометов, артиллерии, РСЗО и КАБов. И соответственно, сейчас будем прикладывать все усилия свои для того, чтобы те 1600 почти людей, которые у нас остались на левом берегу реки Оскол, так же они не находились там, поскольку не понимаем дальнейшее развитие ситуации», – отметил начальник РВА.

Единственное, в чем точно уверены – враг не перестанет обстреливать Купянский район. Под активными ударами врага ежедневно оказываются пять из восьми громад, добавил Канашевич.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

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