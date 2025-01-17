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В ISW прокомментировали заявления россиян о продвижении на Харьковщине

Украина 07:30   17.01.2025
Николь Костенко-Лагутина
В ISW прокомментировали заявления россиян о продвижении на Харьковщине

Как уточнили в Институте изучения войны (ISW), оккупанты сообщили об удачных атаках на двух направлениях на Харьковщине.

В частности, российский блогер заявил, что ВС РФ смогли продвинуться на юго-восток от Боровой, в районе Макеевки. Однако аналитики не смогли найти этому подтверждений.

«Российские силы атаковали севернее Боровой возле Новоплатоновки; северо-восточнее Боровой возле Новой Кругляковки, Зеленого Гая, Загрызово; восточнее Боровой под Копанками», – отметили в ISW.

Также враг утверждает, что россияне успешно штурмовали позиции украинских защитников и на Купянщине.

«15 января российский источник заявил, что российские войска продвинулись к Петропавловке (восточнее Купянска), но ISW не нашел подтверждения этого заявления. Российские силы продолжали атаковать к северу от Купянска у Кондрашовки; северо-восточнее Купянска возле Тополи; восточнее Купянска вблизи Петропавловки; и юго-восточнее Купянска возле Песчаного 15 и 16 января», – уточнили аналитики.

Ситуация на севере Харьковщины также осталась без изменений. Атаки РФ в районе Волчанска и Тихого не увенчались успехом, добавили в Институте изучения войны.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 17 января 2025 в 07:30;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Как уточнили в Институте изучения войны (ISW), оккупанты сообщили об удачных атаках на двух направлениях на Харьковщине.".