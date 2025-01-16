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В ВСУ назвали потери врага на севере Харьковщины за сутки

Фронт 13:02   16.01.2025
Виктория Яковенко
В ВСУ назвали потери врага на севере Харьковщины за сутки Фото: ОТГВ «Харьков»

Об атаках врага на севере Харьковщины, обстрелах и потерях военных РФ, рассказали в утренней сводке за 16 января в ОТГВ «Харьков».

За прошедшие сутки враг дважды штурмовал позиции украинских войск в районах Волчанска и Тихого. Оккупанты нанесли один авиаудар с использованием одного КАБ, 56 ударов дронами-камикадзе и совершили 404 обстрела позиций защитников Украины.

Потери армии РФ за сутки составили 109 человек, из них безвозвратные – 42, санитарные – 67.

Защитники добавили, что на Харьковском направлении противник потерял уничтоженными и поврежденными 109 единиц вооружения и военной техники, в том числе: три боевых бронированных машин, три артиллерийских системы, 16 автомобилей, три единицы спецтехники и 84 БпЛА.

Уничтожено: 56 укрытий для личного состава и стартовая позиция запуска БпЛА.

Читайте также: ВСУ: такого штурма здесь еще не было – РФ наступала на севере Харьковщины

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 16 января 2025 в 13:02;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об атаках врага на севере Харьковщины, обстрелах и потерях военных РФ, рассказали в утренней сводке за 16 января в ОТГВ «Харьков».".