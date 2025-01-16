В ВСУ назвали потери врага на севере Харьковщины за сутки
Об атаках врага на севере Харьковщины, обстрелах и потерях военных РФ, рассказали в утренней сводке за 16 января в ОТГВ «Харьков».
За прошедшие сутки враг дважды штурмовал позиции украинских войск в районах Волчанска и Тихого. Оккупанты нанесли один авиаудар с использованием одного КАБ, 56 ударов дронами-камикадзе и совершили 404 обстрела позиций защитников Украины.
Потери армии РФ за сутки составили 109 человек, из них безвозвратные – 42, санитарные – 67.
Защитники добавили, что на Харьковском направлении противник потерял уничтоженными и поврежденными 109 единиц вооружения и военной техники, в том числе: три боевых бронированных машин, три артиллерийских системы, 16 автомобилей, три единицы спецтехники и 84 БпЛА.
Уничтожено: 56 укрытий для личного состава и стартовая позиция запуска БпЛА.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: ворог, враг, ОТГВ "Харьков", потери, север, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 16 января 2025 в 13:02;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об атаках врага на севере Харьковщины, обстрелах и потерях военных РФ, рассказали в утренней сводке за 16 января в ОТГВ «Харьков».".