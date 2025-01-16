У ЗСУ назвали втрати ворога на півночі Харківщини за добу
Про атаки ворога на півночі Харківщини, обстріли та втрати військових РФ, розповіли в ранковому зведенні за 16 січня в ОТУВ «Харків».
Минулої доби ворог двічі штурмував позиції українських військ у районах Вовчанська та Тихого. Окупанти завдали одного авіаудару із використанням одного КАБ, 56 ударів дронами-камікадзе та здійснили 404 обстріли позицій захисників України.
Втрати армії РФ за минулу добу склали 109 осіб, з них безповоротні – 42, санітарні – 67.
Захисники додали, що на Харківському напрямку супротивник втратив знищеними та пошкодженими 109 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема: три бойові броньовані машини, три артилерійські системи, 16 автомобілів, три одиниці спецтехніки та 84 БпЛА.
Знищено: 56 укриттів для особового складу та стартова позиція запуску БпЛА.
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- Категорії: Фронт, Харків; Теги: ворог, ОТГВ "Харьков", потери, север, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Січня 2025 в 13:02;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про атаки ворога на півночі Харківщини, обстріли та втрати військових РФ, розповіли в ранковому зведенні за 16 січня в ОТУВ «Харків».".