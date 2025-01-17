В ISW прокоментували заяви росіян про просування на Харківщині

Як уточнили в Інституті вивчення війни (ISW), окупанти повідомили про вдалі атаки на двох напрямках на Харківщині.

Зокрема, російський блогер заявив, що ЗС РФ змогли просунутися на південний схід від Борової в районі Макіївки. Проте аналітики не змогли знайти цьому підтвердження.

“Російські сили атакували на північ від Борової біля Новоплатонівки; на північний схід від Борової біля Нової Кругляківки, Зеленого Гаю, Загризового; на схід від Борової під Копанками”, – зазначили в ISW.

Також ворог стверджує, що росіяни успішно штурмували позиції українських захисників на Куп’янщині.

“15 січня російське джерело заявило, що російські війська просунулися до Петропавлівки (на схід від Куп’янська), але ISW не знайшло підтвердження цієї заяви. Російські сили продовжували атакувати на північ від Куп’янська біля Кіндрашівки; на північний схід від Куп’янська біля Тополі; на схід від Куп’янська поблизу Петропавлівки; і на південний схід від Куп’янська біля Піщаного 15 і 16 січня “, – уточнили аналітики.

Ситуація на півночі Харківщини також лишилася без змін. Атаки РФ у районі Вовчанська та Тихого залишилися марними, додали в Інституті вивчення війни.