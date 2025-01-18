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Чи загрожує Ізюму повторна окупація, спрогнозував Коваленко

Україна 09:57   18.01.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Чи загрожує Ізюму повторна окупація, спрогнозував Коваленко

Військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко прокоментував останні події на Харківщині та спрогнозував, чи зможе РФ окупувати великі міста області.

На його думку, проблемні ділянки фронту на Харківщині наразі є, проте загалом наступ росіян на цьому напрямку викликає у нього “деякий дисонанс”.

“Вони не змогли в 2022 році повністю «потягнути» всю область. Зараз вони розпочинають рух заради чого? Ми бачимо, як починаючи з кінця 2022 року вони стабілізували лінію боєзіткнення і потроху намагаються повзти до Лимано-Купʼянської вісі, повертаючи під контроль раніше окуповані території”, – зазначив Коваленко.

Проте, акцентує аналітик, виникає питання – чи варте це таких зусиль? Росіяни втрачають досить велику кількість живої сили та військової техніки. А серйозних успіхів на Харківщині вони не мають протягом тривалого часу.

“Отже, яка кінцева мета усього цього всього? Вийти на Харків для того, щоб його окупувати,–  я вже розповідав. Із Бєлгородської області було простіше виходити, сконцентрувавши 300 тисяч особового складу і вийти на сам Харків, оточити його, а потім підтягувати ще 200-300 тисяч особового складу для міських боїв та осади самого міста. Бо місто велике і для цього потрібно не менш півмільйонне угруповування. Знову ж таки, якщо йти цим шляхом, по якому вони йдуть, ну це довготривалий буде досить процес. Ізюму зараз, станом на сьогодні, загрожує тільки терор з боку російських окупантів – ну, наприклад, удари балістикою. “, – констатував Коваленко.

Він також зазначив, що, швидше за все, навіть протягом усього 2025 року росіяни навряд чи зможуть наблизитися до Ізюма. Однак це не означає, що в місті не варто будувати додаткові укріплення та фортифікації – готуватися варто до різних подій.

Відео: OBOZ.UA

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Січня 2025 в 09:57;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко прокоментував останні події на Харківщині.".