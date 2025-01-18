Live
  • Сб 18.01.2025
  • Харків  +3°С
  • USD 42.17
  • EUR 43.32

Чому окупантам важливо якнайшвидше захопити Борову, пояснили ЗСУ

Фронт 13:37   18.01.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Чому окупантам важливо якнайшвидше захопити Борову, пояснили ЗСУ Скріншот

Про ситуацію на Борівському напрямку, а також – чому окупантам важливо просуватися на цій ділянці фронту, розповів в етері нацмарафону заступник командира 3 ОШБр Родіон Кудряшов.

“Борова на сьогодні є певним логістичним хабом, якщо просто перевести – це певна розв’язка по лінії фронту на тому березі річці, який є досить зручним для Збройних сил України і досить незручним для ворога. Ворог розуміє, що оволодівши і взявши під вогневий контроль населений пункт Борова, унеможливить присутність Збройних сил України на тому березі річки. Тому і вся запекла боротьба йде безпосередньо за це селище”, – пояснив Кудряшов.

Він також зазначив, що досить запеклі бої на цьому напрямку тривали все літо і осінь. Наразі противнику вдалося прорватися до Осколу. І тепер він намагається вийти на Борову саме із цієї ділянки фронту. Також Кудряшов розповів про військових, яких РФ відправляє на штурми селища.

Це люди з низькою соціальною відповідальністю, якщо можна так сказати. Вони повністю зумовлені певною пропагандою. Вони відверто говорять, що вони тут, щоб заробляти кошти, вони тут, щоб боротися з так званим уявним в головах російських терористів, – фашизмом. Ну і звісно ж вони всі говорять, що вони приїхали на певні навчання і тому подібні речі. І це вони говорять лише для того, щоб підвищити свій юридичний статус і швидше бути обміняним. В цілому, противник еволюціонує, їх підготовка стає трішки кращою, їх оснащення стає трішки кращим. Але в цілому ситуація не міняється. Вони так само здаються в полон, але, підкреслюю, що вони здаються в полон виключно коли ми створюємо такі умови, – щоб противник здався в полон. Сам противник досить відчайдушно намагається як реалізовувати всі свої штурмові дії, так і реалізовувати всі свої задачі щодо оборонних дій. Тому просто так в полон вони не попадають”, – акцентував Кудряшов.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Читайте також: Чи загрожує Ізюму повторна окупація – думка Коваленка

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Скільки військових і техніки втратила РФ на півночі Харківщини – дані СОУ
Скільки військових і техніки втратила РФ на півночі Харківщини – дані СОУ
18.01.2025, 12:35
Сьогодні 18 січня: яке свято та день в історії
Сьогодні 18 січня: яке свято та день в історії
18.01.2023, 06:00
ДСНС: шість пожеж вирували на Харківщині, одна з них стала смертельною
ДСНС: шість пожеж вирували на Харківщині, одна з них стала смертельною
18.01.2025, 08:27
Чому окупантам важливо якнайшвидше захопити Борову, пояснили ЗСУ
Чому окупантам важливо якнайшвидше захопити Борову, пояснили ЗСУ
18.01.2025, 13:37
Сьогодні 18 січня: яке свято та день в історії
Сьогодні 18 січня: яке свято та день в історії
18.01.2025, 06:00
Загиблі та поранені в Києві: вранці росіяни атакували столицю (оновлено)
Загиблі та поранені в Києві: вранці росіяни атакували столицю (оновлено)
18.01.2025, 11:35

Новини за темою:

12:35
Скільки військових і техніки втратила РФ на півночі Харківщини – дані СОУ
08:58
Близько чотирьох тисяч разів ударила РФ із артилерії по позиціях ЗСУ – Генштаб
07:55
В ISW заявили про успіхи РФ на північному сході від Харкова – що захопили
16:50
Де йдуть бої на Харківщині: інформація Генштабу на 16:00
11:45
Танк і майже пів сотні дронів знищили СОУ на півночі Харківщини – втрати РФ

Ви читали новину: «Чому окупантам важливо якнайшвидше захопити Борову, пояснили ЗСУ»; з категорії Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 18 Січня 2025 в 13:37;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про ситуацію на Борівському напрямку, а також – чому окупантам важливо просуватися на цій ділянці фронту, розповів заступник командира 3 ОШБр Родіон Кудряшов.".