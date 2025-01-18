Чому окупантам важливо якнайшвидше захопити Борову, пояснили ЗСУ

Про ситуацію на Борівському напрямку, а також – чому окупантам важливо просуватися на цій ділянці фронту, розповів в етері нацмарафону заступник командира 3 ОШБр Родіон Кудряшов.

“Борова на сьогодні є певним логістичним хабом, якщо просто перевести – це певна розв’язка по лінії фронту на тому березі річці, який є досить зручним для Збройних сил України і досить незручним для ворога. Ворог розуміє, що оволодівши і взявши під вогневий контроль населений пункт Борова, унеможливить присутність Збройних сил України на тому березі річки. Тому і вся запекла боротьба йде безпосередньо за це селище”, – пояснив Кудряшов.

Він також зазначив, що досить запеклі бої на цьому напрямку тривали все літо і осінь. Наразі противнику вдалося прорватися до Осколу. І тепер він намагається вийти на Борову саме із цієї ділянки фронту. Також Кудряшов розповів про військових, яких РФ відправляє на штурми селища.

“Це люди з низькою соціальною відповідальністю, якщо можна так сказати. Вони повністю зумовлені певною пропагандою. Вони відверто говорять, що вони тут, щоб заробляти кошти, вони тут, щоб боротися з так званим уявним в головах російських терористів, – фашизмом. Ну і звісно ж вони всі говорять, що вони приїхали на певні навчання і тому подібні речі. І це вони говорять лише для того, щоб підвищити свій юридичний статус і швидше бути обміняним. В цілому, противник еволюціонує, їх підготовка стає трішки кращою, їх оснащення стає трішки кращим. Але в цілому ситуація не міняється. Вони так само здаються в полон, але, підкреслюю, що вони здаються в полон виключно коли ми створюємо такі умови, – щоб противник здався в полон. Сам противник досить відчайдушно намагається як реалізовувати всі свої штурмові дії, так і реалізовувати всі свої задачі щодо оборонних дій. Тому просто так в полон вони не попадають”, – акцентував Кудряшов.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”