Щоб не було черг: роботу ВЛК у Харкові й області обговорили на Раді оборони
Фото: Олег Синєгубов
Засідання Ради оборони відбулось на Харківщині 13 лютого. Обговорювали посилення обороноздатності та ефективність роботи ВЛК.
За даними голови ХОВА Олега Синєгубова, на засіданні були присутні військові, надзвичайники, правоохоронці та очільники районів.
«Окремо звернули увагу на роботу військово-лікарських комісій. З огляду на необхідність повторних комісій для обмежено придатних, важливо організувати безперебійну роботу ВЛК, аби уникнути затримок та черг», – зазначив Синєгубов.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: ВВК, Олег Синегубов, очереди, совет обороны, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Лютого 2025 в 16:52;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Засідання Ради оборони відбулось на Харківщині 13 лютого. Обговорювали посилення обороноздатності та ефективність роботи ВЛК.".