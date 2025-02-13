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Щоб не було черг: роботу ВЛК у Харкові й області обговорили на Раді оборони

Суспільство 16:52   13.02.2025
Вікторія Яковенко
Щоб не було черг: роботу ВЛК у Харкові й області обговорили на Раді оборони Фото: Олег Синєгубов

Засідання Ради оборони відбулось на Харківщині 13 лютого. Обговорювали посилення обороноздатності та ефективність роботи ВЛК.

За даними голови ХОВА Олега Синєгубова, на засіданні були присутні військові, надзвичайники, правоохоронці та очільники районів.

«Окремо звернули увагу на роботу військово-лікарських комісій. З огляду на необхідність повторних комісій для обмежено придатних, важливо організувати безперебійну роботу ВЛК, аби уникнути затримок та черг», – зазначив Синєгубов.

Совет обороны Харкьовщины
Фото: Олег Синєгубов

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Лютого 2025 в 16:52;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Засідання Ради оборони відбулось на Харківщині 13 лютого. Обговорювали посилення обороноздатності та ефективність роботи ВЛК.".