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Чтобы не было очередей: работу ВВК на Харьковщине обсудили на Совете обороны

Общество 16:52   13.02.2025
Виктория Яковенко
Чтобы не было очередей: работу ВВК на Харьковщине обсудили на Совете обороны Фото: Олег Синегубов

Заседание Совета обороны состоялось в Харьковской области 13 февраля. Обсуждали усиление обороноспособности и эффективность работы ВВК.

По данным главы ХОВА Олега Синегубова, на заседании присутствовали военные, чрезвычайники, правоохранители и руководители районов.

«Отдельно обратили внимание на работу военно-врачебных комиссий. Учитывая необходимость повторных комиссий для ограниченно пригодных, важно организовать бесперебойную работу ВВК во избежание задержек и очередей», — отметил Синегубов.

Совет обороны Харкьовщины
Фото: Олег Синегубов

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 13 февраля 2025 в 16:52;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Заседание Совета обороны состоялось в Харьковской области 13 февраля. Обсуждали усиление обороноспособности и эффективность работы ВВК.".