Чтобы не было очередей: работу ВВК на Харьковщине обсудили на Совете обороны

Заседание Совета обороны состоялось в Харьковской области 13 февраля. Обсуждали усиление обороноспособности и эффективность работы ВВК.

По данным главы ХОВА Олега Синегубова, на заседании присутствовали военные, чрезвычайники, правоохранители и руководители районов.

«Отдельно обратили внимание на работу военно-врачебных комиссий. Учитывая необходимость повторных комиссий для ограниченно пригодных, важно организовать бесперебойную работу ВВК во избежание задержек и очередей», — отметил Синегубов.