Чтобы не было очередей: работу ВВК на Харьковщине обсудили на Совете обороны
Фото: Олег Синегубов
Заседание Совета обороны состоялось в Харьковской области 13 февраля. Обсуждали усиление обороноспособности и эффективность работы ВВК.
По данным главы ХОВА Олега Синегубова, на заседании присутствовали военные, чрезвычайники, правоохранители и руководители районов.
«Отдельно обратили внимание на работу военно-врачебных комиссий. Учитывая необходимость повторных комиссий для ограниченно пригодных, важно организовать бесперебойную работу ВВК во избежание задержек и очередей», — отметил Синегубов.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: ВВК, Олег Синегубов, очереди, совет обороны, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 13 февраля 2025 в 16:52;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Заседание Совета обороны состоялось в Харьковской области 13 февраля. Обсуждали усиление обороноспособности и эффективность работы ВВК.".