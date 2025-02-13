План побега для уклонистов: будут судить экс-правохранителя из Харькова

В суд передали дело бывшего правоохранителя из Харькова, который, по данным следствия, разработал схему побега мужчин за границу за 7500 долларов.

Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, когда фигурант придумал этот план, он еще работал в правоохранительных органах.

«План» заключался в следующем: он покупал билеты на поезд в Одессу, бронировал отель, а уже дальше с предоставлением указаний и рекомендаций его «клиент» должен был пешком пересечь государственную границу Украины в направлении Республики Молдова», — выяснили в прокуратуре.

Правоохранители добавляют: в Одессу фигурант поехал вместе с уклонистом. Он отмечал, что возьмет с собой документы, позволяющие беспрепятственно передвигаться по территории Украины. Перед поездкой он якобы сообщал, что обязательно нужно сразу передать 2000 долларов как аванс.

«16 ноября 2024 года делец вместе с клиентом поселились в гостинице в городе Одесса, где обвиняемый получил второй транш в размере 5500 долларов. Правоохранители задержали фигуранта», – рассказали в прокуратуре.

Ему инкриминируют организацию незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, совершенную по корыстным мотивам (ч. 3 ст. 332 УКУ). Мужчину уволили, а судить его будут в Одессе.

Если вину докажут, фигуранту «светит» от 7 до 9 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности до трех лет с конфискацией имущества.