План побега для уклонистов: будут судить экс-правохранителя из Харькова
В суд передали дело бывшего правоохранителя из Харькова, который, по данным следствия, разработал схему побега мужчин за границу за 7500 долларов.
Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, когда фигурант придумал этот план, он еще работал в правоохранительных органах.
«План» заключался в следующем: он покупал билеты на поезд в Одессу, бронировал отель, а уже дальше с предоставлением указаний и рекомендаций его «клиент» должен был пешком пересечь государственную границу Украины в направлении Республики Молдова», — выяснили в прокуратуре.
Правоохранители добавляют: в Одессу фигурант поехал вместе с уклонистом. Он отмечал, что возьмет с собой документы, позволяющие беспрепятственно передвигаться по территории Украины. Перед поездкой он якобы сообщал, что обязательно нужно сразу передать 2000 долларов как аванс.
«16 ноября 2024 года делец вместе с клиентом поселились в гостинице в городе Одесса, где обвиняемый получил второй транш в размере 5500 долларов. Правоохранители задержали фигуранта», – рассказали в прокуратуре.
Ему инкриминируют организацию незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, совершенную по корыстным мотивам (ч. 3 ст. 332 УКУ). Мужчину уволили, а судить его будут в Одессе.
Если вину докажут, фигуранту «светит» от 7 до 9 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности до трех лет с конфискацией имущества.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: побег, правоохранитель, уклонисты, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 13 февраля 2025 в 15:35;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В суд передали дело бывшего правоохранителя из Харькова, который, по данным следствия, разработал схему побега мужчин за границу за 7500 долларов.".