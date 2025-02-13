Схема на дронах для ВСУ: глава БО получила новое подозрение в Харькове

Харьковские правоохранители объявили еще одно подозрение главе благотворительной организации. По версии следствия, женщина присвоила деньги, которые ей передали волонтеры на закупку дронов для ВСУ.

«В сентябре 2023 года к главе благотворительной организации обратился волонтер с просьбой помочь в закупке дронов для украинских защитников. Подозреваемая заверила, что сможет купить квадрокоптеры напрямую у поставщиков. Выполняя свою часть соглашения, волонтер перечислил на счет благотворительного фонда 2,5 млн гривен за пять квадрокоптеров модели Mavic 3T и 20 квадрокоптеров Mavic 3 FMC, — сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Правоохранители отметили, что товар волонтер так и не получил, а деньги женщина перечислила на личные счета.

В прокуратуре говорят: глава БО попадает в поле зрения правоохранителей не впервые — она уже фигурантка в ряде уголовных производств. В частности, ранее по отношению к ней уже направляли обвинительные акты по ч. ч. 2, 3 ст. 190, ч. ч. 1, 2 ст. 209 УК.

На этот раз женщине инкриминируют использование благотворительных пожертвований с целью получения прибыли, совершенной должностным лицом с использованием служебного положения, в большом размере, во время военного положения и легализации имущества (ч. 3 ст. 201-2, ч. 1 ст. 209 УКУ).