Схема на дронах для ВСУ: глава БО получила новое подозрение в Харькове
Харьковские правоохранители объявили еще одно подозрение главе благотворительной организации. По версии следствия, женщина присвоила деньги, которые ей передали волонтеры на закупку дронов для ВСУ.
«В сентябре 2023 года к главе благотворительной организации обратился волонтер с просьбой помочь в закупке дронов для украинских защитников. Подозреваемая заверила, что сможет купить квадрокоптеры напрямую у поставщиков. Выполняя свою часть соглашения, волонтер перечислил на счет благотворительного фонда 2,5 млн гривен за пять квадрокоптеров модели Mavic 3T и 20 квадрокоптеров Mavic 3 FMC, — сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
Правоохранители отметили, что товар волонтер так и не получил, а деньги женщина перечислила на личные счета.
В прокуратуре говорят: глава БО попадает в поле зрения правоохранителей не впервые — она уже фигурантка в ряде уголовных производств. В частности, ранее по отношению к ней уже направляли обвинительные акты по ч. ч. 2, 3 ст. 190, ч. ч. 1, 2 ст. 209 УК.
На этот раз женщине инкриминируют использование благотворительных пожертвований с целью получения прибыли, совершенной должностным лицом с использованием служебного положения, в большом размере, во время военного положения и легализации имущества (ч. 3 ст. 201-2, ч. 1 ст. 209 УКУ).
Читайте также: Продала дочь: у подозреваемой харьковчанки есть еще один ребенок, новые детали
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: благотворитель, дрони, дроны, подозрение, Харьков, Харьковская областная прокуратура;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Схема на дронах для ВСУ: глава БО получила новое подозрение в Харькове»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 13 февраля 2025 в 14:19;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковские правоохранители объявили еще одно подозрение главе благотворительной организации. ".