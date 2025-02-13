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Схема на дронах для ВСУ: глава БО получила новое подозрение в Харькове

Общество 14:19   13.02.2025
Виктория Яковенко
Схема на дронах для ВСУ: глава БО получила новое подозрение в Харькове Фото: Харьковская областная прокуратура

Харьковские правоохранители объявили еще одно подозрение главе благотворительной организации. По версии следствия, женщина присвоила деньги, которые ей передали волонтеры на закупку дронов для ВСУ.

«В сентябре 2023 года к главе благотворительной организации обратился волонтер с просьбой помочь в закупке дронов для украинских защитников. Подозреваемая заверила, что сможет купить квадрокоптеры напрямую у поставщиков. Выполняя свою часть соглашения, волонтер перечислил на счет благотворительного фонда 2,5 млн гривен за пять квадрокоптеров модели Mavic 3T и 20 квадрокоптеров Mavic 3 FMC, — сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Правоохранители отметили, что товар волонтер так и не получил, а деньги женщина перечислила на личные счета.

В прокуратуре говорят: глава БО попадает в поле зрения правоохранителей не впервые — она уже фигурантка в ряде уголовных производств. В частности, ранее по отношению к ней уже направляли обвинительные акты по ч. ч. 2, 3 ст. 190, ч. ч. 1, 2 ст. 209 УК.

На этот раз женщине инкриминируют использование благотворительных пожертвований с целью получения прибыли, совершенной должностным лицом с использованием служебного положения, в большом размере, во время военного положения и легализации имущества (ч. 3 ст. 201-2, ч. 1 ст. 209 УКУ).

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 13 февраля 2025 в 14:19;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковские правоохранители объявили еще одно подозрение главе благотворительной организации. ".