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Деньги взяла, дроны для ВСУ не передала: главу БО будут судить в Харькове

Общество 17:21   16.12.2024
Елена Нагорная
Деньги взяла, дроны для ВСУ не передала: главу БО будут судить в Харькове Фото: Getty Images

Дело главы правления благотворительной организации на Харьковщине передали в суд. По версии следствия, женщина присвоила почти 600 тысяч гривен, которые ей передали волонтеры на дроны для ВСУ.

Как сообщают в областной прокуратуре, летом 2023 года к главе БО обратились двое волонтеров с просьбой помочь в закупке квадрокоптеров для украинских защитников.

«Волонтеры доверяли женщине, поскольку ранее их знакомый имел положительный опыт сотрудничества с ней и порекомендовал ее как надежного партнера. Однако после оплаты счетов за восемь квадрокоптеров товар потерпевшие так и не получили. Обвиняемая, чтобы отвести от себя подозрения, сначала присылала потерпевшим товарно-транспортные накладные о якобы отправке, а позже — фейковые скриншоты о якобы возврате средств», — рассказали в ведомстве.

По данным следствия, женщина переводила деньги на собственную банковскую карточку физлица.

Суда фигурантка ожидает под стражей. Дело будут рассматривать в Московском райсуде Харькова. По ч. ч. 2, 3 ст. 190, ч. ч. 1, 2 ст. 209 УКУ женщине грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 16 декабря 2024 в 17:21;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Дело главы правления благотворительной организации на Харьковщине передали в суд".