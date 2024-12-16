Деньги взяла, дроны для ВСУ не передала: главу БО будут судить в Харькове

Дело главы правления благотворительной организации на Харьковщине передали в суд. По версии следствия, женщина присвоила почти 600 тысяч гривен, которые ей передали волонтеры на дроны для ВСУ.

Как сообщают в областной прокуратуре, летом 2023 года к главе БО обратились двое волонтеров с просьбой помочь в закупке квадрокоптеров для украинских защитников.

«Волонтеры доверяли женщине, поскольку ранее их знакомый имел положительный опыт сотрудничества с ней и порекомендовал ее как надежного партнера. Однако после оплаты счетов за восемь квадрокоптеров товар потерпевшие так и не получили. Обвиняемая, чтобы отвести от себя подозрения, сначала присылала потерпевшим товарно-транспортные накладные о якобы отправке, а позже — фейковые скриншоты о якобы возврате средств», — рассказали в ведомстве.

По данным следствия, женщина переводила деньги на собственную банковскую карточку физлица.

Суда фигурантка ожидает под стражей. Дело будут рассматривать в Московском райсуде Харькова. По ч. ч. 2, 3 ст. 190, ч. ч. 1, 2 ст. 209 УКУ женщине грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.