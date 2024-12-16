Гроші взяла, дрони для ЗСУ не передала: голову БО судитимуть у Харкові

Справу голови правління благодійної організації на Харківщині передали до суду. За версією слідства, жінка привласнила майже 600 тисяч гривень, які їй передали волонтери на закупівлю дронів для ЗСУ.

Як повідомляють в обласній прокуратурі, влітку 2023 року до голови БО звернулися двоє волонтерів із проханням допомогти у закупівлі квадрокоптерів для українських захисників.

«Волонтери довіряли жінці, оскільки раніше їхній знайомий мав позитивний досвід співпраці з нею і порекомендував її як надійного партнера. Однак після оплати рахунків за вісім квадрокоптерів товар потерпілі так і не отримали. Обвинувачена, щоб відвести від себе підозри, спочатку надсилала потерпілим товарно-транспортні накладні про начебто відправку, а пізніше — фейкові скриншоти про нібито повернення коштів», – розповіли у відомстві.

За даними слідства, жінка переказувала гроші на власну банківську картку фізособи.

На суд фігурантка очікує під вартою. Справу розглядатимуть у Московському райсуді Харкова. За ч. ч. 2, 3 ст. 190, ч. ч. 1, 2 ст. 209 ККУ жінці загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.