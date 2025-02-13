Продала дочь: у подозреваемой харьковчанки есть еще один ребенок, новые детали
В Нацполиции Украины сообщили новые факты по делу о горе-матери в Харькове, которая, вероятно, продала своего ребенка за 20 тысяч долларов. Правоохранители выяснили, что 22-летняя женщина еще имеет сына в возрасте 1 года и 10 месяцев.
«Информацию о поиске клиента для продажи собственного ребенка получили оперативники 7-го управления (по обслуживанию Харьковской области) Департамента стратегических расследований Нацполиции. После тщательной проверки она действительно подтвердилась», – рассказали в НПУ.
Правоохранители говорят, что по этому факту сразу открыли уголовное производство, а все последующие действия происходили под их контролем. В частности, «покупатель» пообщалась с матерью, они обсудили все условия «сделки», согласовали время и место для встречи.
Также, по данным копов, на 20 тысяч долларов, которые женщина должна была получить за дочь, она вместе с сожителем планировала приобрести авто.
Сына фигурантки также осмотрели врачи, и сейчас он находится на их попечении, добавили в полиции.
Напомним, подозрение получила 22-летняя харьковчанка, сообщали в Харьковской областной прокуратуре. По данным следствия, женщина продала свою двухмесячную дочь за 20 тысяч долларов. Харьковчанку задержали 12 февраля «на горячем».
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: горе-мать, дитина, полиция, ребенок, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 13 февраля 2025 в 13:43;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Нацполиции Украины сообщили новые факты по делу о горе-матери в Харькове, которая, вероятно, продала своего ребенка за 20 тысяч долларов. ".