Продала дочь: у подозреваемой харьковчанки есть еще один ребенок, новые детали

В Нацполиции Украины сообщили новые факты по делу о горе-матери в Харькове, которая, вероятно, продала своего ребенка за 20 тысяч долларов. Правоохранители выяснили, что 22-летняя женщина еще имеет сына в возрасте 1 года и 10 месяцев.

«Информацию о поиске клиента для продажи собственного ребенка получили оперативники 7-го управления (по обслуживанию Харьковской области) Департамента стратегических расследований Нацполиции. После тщательной проверки она действительно подтвердилась», – рассказали в НПУ.

Правоохранители говорят, что по этому факту сразу открыли уголовное производство, а все последующие действия происходили под их контролем. В частности, «покупатель» пообщалась с матерью, они обсудили все условия «сделки», согласовали время и место для встречи.

Также, по данным копов, на 20 тысяч долларов, которые женщина должна была получить за дочь, она вместе с сожителем планировала приобрести авто.

Сына фигурантки также осмотрели врачи, и сейчас он находится на их попечении, добавили в полиции.

Напомним, подозрение получила 22-летняя харьковчанка, сообщали в Харьковской областной прокуратуре. По данным следствия, женщина продала свою двухмесячную дочь за 20 тысяч долларов. Харьковчанку задержали 12 февраля «на горячем».