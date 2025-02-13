Продала доньку: підозрювана харків’янка має ще одну дитину, нові подробиці

В Нацполіції України повідомили нові факти у справі про горе-матір у Харкові, яка, ймовірно, продала свою дитину за 20 тисяч доларів. Правоохоронці з’ясували, що 22-річна жінка вже має сина віком 1 рік та 10 місяців.

«Інформацію про пошук клієнта для продажу власної дитини отримали оперативники 7-го управління (з обслуговування Харківської області) Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції. Після ретельної перевірки вона дійсно підтвердилася», – розповіли у НПУ.

Правоохоронці кажуть, що за цим фактом одразу відкрили кримінальне провадження, а всі наступні дії відбувалися під їхнім контролем. Зокрема, «покупець» поспілкувалась з матірʼю, вони обговорили усі умови «угоди», узгодили час та місце для зустрічі.

Також, за даними копів, на 20 тисяч доларів, які жінка мала отримати за доньку, вона разом зі співмешканцем планувала придбати авто.

Сина фігурантки також оглянули лікарі, і зараз він знаходиться під їхньою опікою, додали у поліції.

Нагадаємо, підозру отримала 22-річна харків’янка, повідомляли у Харківській обласній прокуратурі. За даними слідства, жінка продала свою двомісячну доньку за 20 тисяч доларів. Харків’янку затримали 12 лютого «на гарячому».