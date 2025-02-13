Схема на дронах для ЗСУ: голова БО отримала нову підозру в Харкові
Харківські правоохоронці оголосили ще одну підозру голові благодійної організації. За версією слідства, жінка привласнила гроші, які їй передали волонтери на закупівлю дронів для ЗСУ.
«У вересні 2023 року до голови благодійної організації звернувся волонтер з проханням допомогти в закупівлі дронів для українських захисників. Підозрювана запевнила, що зможе купити квадрокоптери напряму у постачальників. Виконуючи свою частину угоди, волонтер перерахував на рахунок благодійного фонду 2,5 млн гривень за п’ять квадрокоптерів моделі «Mavic 3T» і 20 квадрокоптерів «Mavic 3 FMC»», – повідомили у Харківській обласній прокуратурі.
Правоохоронці зазначили, що товар волонтер так і не отримав, а кошти жінка перерахувала на особисті рахунки.
У прокуратурі кажуть: голова БО потрапляє в поле зору правоохоронців не вперше — вона вже є фігуранткою у низці кримінальних проваджень. Зокрема, раніше стосовно неї вже направляли обвинувальні акти за ч. ч. 2, 3 ст. 190, ч. ч. 1, 2 ст. 209 ККУ.
На цей раз жінці інкримінують використання благодійних пожертв, з метою отримання прибутку, вчиненого службовою особою з використанням службового становища, у великому розмірі, під час воєнного стану, та легалізації майна (ч. 3 ст. 201-2, ч. 1 ст. 209 ККУ).
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: благотворитель, дрони, підозра, Харків, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Лютого 2025 в 14:19;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківські правоохоронці оголосили ще одну підозру голові благодійної організації. ".