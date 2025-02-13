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План втечі для ухилянтів: судитимуть експравоохоронця з Харкова

Суспільство 15:35   13.02.2025
Вікторія Яковенко
План втечі для ухилянтів: судитимуть експравоохоронця з Харкова Фото: Харківська обласна прокуратура

До суду передали справу колишнього правоохоронця з Харкова, який, за даними слідства, розробив схему втечі чоловіків за кордон за 7500 доларів.

Як повідомили у Харківській обласній прокуратурі, коли фігурант вигадав цей план, він ще працював у правоохоронних органах.

«План» полягав у наступному: він купляв квитки на потяг до Одеси, бронював готель, а вже далі з наданням вказівок та рекомендацій його «клієнт» мав пішки перетнути державний кордон України у напрямку Республіки Молдова», – з’ясували у прокуратурі.

Правоохоронці додають: до Одеси фігурант поїхав разом з ухилянтом. Він наголошував, що візьме із собою документи, які надають можливість безперешкодно пересуватись по території України. Перед поїздкою він нібито повідомляв, що обовʼязково потрібно одразу передати 2000 доларів як «аванс».

«16 листопада 2024 року ділок разом з «клієнтом» поселились у готелі у місті Одеса, де обвинувачений отримав другий «транш» у розмірі 5500 доларів. Правоохоронці затримали фігуранта», – розповіли в прокуратурі.

Йому інкримінують організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчиненої з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 ККУ). Чоловіка звільнили, а судитимуть його в Одесі.

Якщо провину доведуть, фігуранту «світить» від 7 до 9 років тюрми з позбавленням права обіймати певні посади до трьох років з конфіскацією майна.

бывший правоохранитель из Харькова
Фото: Харківська обласна прокуратура

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Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «План втечі для ухилянтів: судитимуть експравоохоронця з Харкова»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Лютого 2025 в 15:35;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "До суду передали справу колишнього правоохоронця з Харкова, який, за даними слідства, розробив схему втечі чоловіків за кордон за 7500 доларів.".