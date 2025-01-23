«Бусифікація» у Харкові: чому закон не працює, як треба – інтерв’ю нардепа

Українські парламентарі планують посилити кримінальну відповідальність за незаконні дії ТЦК та ВЛК, розповів в інтерв’ю МГ «Об’єктив» нардеп Олександр Бакумов.

Бакумов днями порушив мовчання навколо мобілізаційних дій у Харкові, які не завжди проходять мирно. Його виступ із трибуни Верховної Ради «завірусився» у соцмережах. Згодом відбулося спільне засідання парламентських комітетів, за наслідками якого вирішили розробити зміни в законодавство та дали низку обіцянок, зокрема – що представники ТЦК знімуть балакави та представлятимуться. Поки що таких змін не помітно. Що саме не так із мобілізацією в Харкові та із законодавством в цілому та як це виправити, ми запитали самого «порушника спокою».

У Запоріжжі немає такого примусу з мобілізацією, як у Харкові

– Під час виступу у ВР ви сказали, що в Харкові застосовують досить радикальні дії щодо мобілізації. Вам ваші виборці про це розповіли?

– Бачу це на власні очі, коли буваю в Харкові. Це постійно відбувається – перекривають вулицю Клочківську, проспект Аерокосмічний, мости, район Холодної Гори. Я в цьому побував не один раз. І вимушений на це реагувати.

– Тобто знаєте, як це відбувається, у подробицях…

– Представники ТЦК же не просто перекривають, вони ще відсікають прилеглі вулиці. Тобто заїхав – і вийти вже не можеш, повністю заблокований, бо рух односторонній, назад рухатися не можна. Ліворуч, праворуч – все перекрито, тільки вперед. А там відбуваються ці спеціальні заходи.

– На підставі чого ви вирішили, що саме у Харкові некоректна мобілізація? Ви можете порівняти ситуацію з іншими містами та регіонами?

– Так, я маю такий досвід, плюс у комітеті люди, з якими я працюю, ми обмінюємося думками. І як це проводять у Харкові, в інших регіонах немає України. У Запорізькій області, яка суттєво окупована росіянами, виконують мобілізаційні завдання повністю, не застосовуючи щось подібного. У мене тоді виникає питання до організації процесу.

У військкоматах не вистачає грошей на листи для оповіщення

– Закон про мобілізацію прийняли, але відчутних наслідків ми не бачимо: військо не наповнюється, чоловіків продовжують на вулицях хапати. Що не так із чинним законом?

– Із законом все в порядку. Закон був прийнятий у тій редакції, яку погодили з Міноборони України, із Генштабом ЗСУ. Ухвалити його нас закликали командири військових частин, бригад. Коли дуже багато з нас (нардепів – прим. ред.) вагалися, йти чи ні на це непопулярне рішення, саме представники війська політично впливали, щоб Верховна Рада ухвалила це рішення.

– Якщо із законом все в порядку, у чому проблема?

– Після засідання комітету ми дійшли висновку, що система обліку і притягнення до відповідальності десь не спрацьовує. Є чоловіки, що повідомили про своє місце знаходження, контакти. А далі ТЦК має здійснити законне оповіщення громадян України. Однак військкомат не поспішає оформляти постанову про притягнення до адміністративної відповідальності, якщо особа не прибула за викликом. Цих постанов, як ми бачимо з практики, мало.

– Чому мало?

– Їх не виносять у потрібній кількості. Тому що у військкомату грошей немає. 82 гривні на надсилання листа. 82 гривні – і ми не можемо перекрити та підсилити десь військові частини, тому що немає грошей на листи. Десь не передають матеріали виконавчій службі.

– Тобто ви вважаєте, що постанови виправлять ситуацію з мобілізацією?

– Ми напрацьовували в законодавстві легальні заходи, які можна застосувати до громадян в разі невиконання обов’язку. Це може бути виконавче провадження, арешт рахунку, якщо не сплатив адміністративний штраф, що виніс ТЦК. Десь обмеження права у керуванні автівкою. А отримали що? Просто перекривають вулиці та починають тотальний огляд, перевірку всіх військовозобов’язаних. Ну Рада за це точно не голосувала. Рада навіть не допускала, що можливе щось подібне.

Нардепи готують законопроєкт про кримінальну відповідальність для ТЦК та ВЛК

– Після засідання комітетів ви повідомили, що тепер здійснювати мобілізацію мають, знявши балаклави, пред’явивши службове посвідчення і не використовувати безпідставно спецзаходи. Це є якась постанова, припис для представників ТЦК?

– Припису бути не може. У комітету немає таких повноважень.

– Тобто домовилися на словах?

– Ми чітко обговорили це, і нардепи одноголосно дійшли до висновку, що це є неприпустимо. Це почули керівники органів військового управління. Вони також погодились, що обличчя має бути відкритим, а представник держави ідентифікований. За результатами комітетів надійшли звернення і відповідні запити до Нацполіції, Міністерства внутрішніх справ, Офісу Генпрокурора, ЗСУ.

– Ще будуть якісь приписи із рекомендаціями?

– Абсолютно. І, я думаю, за тиждень зареєструють законопроєкт, що стосуватиметься кримінальної відповідальності співробітників ТЦК і ВЛК щодо здійснення незаконної мобілізації. Є випадки, коли мобілізовують на військову службу заброньованих спеціалістів. Але після того, як військкомат призвав, повернути цю особу в статус цивільного вже неможливо, тому що підстав для звільнення з військової служби немає. І стосовно лікарів ВЛК, коли вони призивають непридатних до служби і не призивають здорових.

Через примус до армії потрапляє невмотивована сила

– Чи не пов’язано те, що відбувається на Харківщині, з тим, що військкомати у перші тижні повномасштабного вторгнення знищили документи, щоб вони не дісталися ворогам? І чоловіки, документи яких втрачені, «героїчно ховаються» по селах та не хочуть надавати свої дані й виконувати свій громадянський борг?

– Я не можу особисто змусити когось виконувати свій конституційний обов’язок. Якщо громадянин не хоче його виконувати, держава має створити якісь допустимі правові механізми, щоб спонукали особу до виконання… Багато хто палив документи, але існує інститут оновлення даних через мобільні засоби, через центри надання адміністративних послуг, через особисту появу до військкоматів…

– Мабуть, ТЦК виходить з того, що вони бачать Харків, де наразі багато людей, активний трафік на дорогах… І все це не корелюється із офіційними даними.

– Для цього існує опрацьований механізм. Система оповіщення…

– Фронт наблизився до Харкова на 20 км. На яку відстань фронт має ще підійти до міста, щоб питання мобілізації вже не викликало невдоволення у чоловіків? Чи навіть близьке наближення не виправить ситуацію?

– Не знаю, чи виправить ситуацію близьке наближення, однак такі заходи точно не змінюють її, коли до війська надходить немотивована сила. Тому в держави є завдання номер два – робити все, щоб на службу приходили мотивовані люди. Підвищувати ще соціальні виплати, грошове утримання за проходження військової служби, надавати величезні пільги, якісь бонуси, але по-іншому воно не може бути.

«Не всі чоловіки у спортзалах Києва заброньовані»

– Стосовно бронювання. Наші військові, коли відвідують Київ, вражені кількістю качків у спортклубах, чоловіків у ресторанах – наче війни ніякої немає. Натомість у столиці ТЦК не проводить, як видається, такі «драконівські» заходи мобілізації. Чи може бути причиною те, що там, ймовірно, чи не кожен заброньований є чиїмось помічником або родичем? А на фронт штурмувати посадки призивають лікарів, рятувальників ДСНС, виробників дронів. Чому така невідповідність?

– Розбалансованість у бронюванні є. Я не хотів би, щоб ми згадували помічників народних депутатів. На своєму прикладі, маючи можливість забронювати як мінімум двох помічників, у мене заброньований один. Інший мій помічник за місяць після початку повномасштабки мобілізований до лав Державної прикордонної служби. Щодо чоловіків у спортзалах, це ж не говорить, що вони є заброньованими або мають право на відстрочку.

– А хто має?

– Я абсолютно підтримую, що бронювання має бути справедливим, і що до нього має бути залучений не тільки Держсектор. Треба дивитися. Без чого не зможе існувати держава. Парламент ухвалює всі базові рішення. Будь-які операційні процеси в державі без уряду не вирішують. Базові речі – швидкі медичні допомоги, рятувальники, поліцейські, які забезпечують правопорядок. А підтримувати ми маємо тих, хто генерує гроші, економіку, створює робочі місця. Тому бронювання має бути справедливим. І в моєму розумінні має бути зовсім іншим.