Live

«Інвалідність» за $9000: хто розробив схему на Харківщині, з’ясувала СБУ

Суспільство 14:39   25.02.2026
Вікторія Яковенко
«Інвалідність» за $9000: хто розробив схему на Харківщині, з’ясувала СБУ Фото: Владислав Абдула

Правоохоронці викрили на Харківщині чергову схему ухилення від мобілізації для військовозобов’язаних чоловіків призовного віку.

За даними речника УСБУ в Харківській області Владислава Абдули, організатором схеми виявився 35-річний безробітний місцевий мешканець. Слідство встановило, що одному з «клієнтів» за 9 тисяч доларів чоловік обіцяв безпідставно встановити ІІ групу інвалідності та в подальшому зняти його з військового обліку.

В СБУ додали: фігурант казав, що за ці гроші вплине на службових осіб медзакладів, членів відповідних експертних комісій з встановлення інвалідності, а також посадових осіб ТЦК.

«При цьому організатор переконував «клієнта», що без його «допомоги» він взагалі не зможе вирішити це питання. Згодом він розповів «клієнтові» деталі плану: забезпечити оформлення виписок із лікувальних закладів, результатів інструментальних досліджень, внесення їх до електронних медичних баз, а також організувати подальше проходження відповідних комісій», – зазначили правоохоронці.

Фігуранта затримала «на гарячому» – коли він отримував гроші від «клієнта». Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 ККУ (зловживання впливом, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди). Якщо провину доведуть, чоловіку загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.

Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення усього кола осіб, причетних до злочину, зазначили в СБУ.

Читайте також: “Усе буде чітко” – за втечу ухилянта з Харкова в Молдову просили $14 000

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Терехов збирає депутатів у Харкові: коли буде сесія (порядок денний)
Терехов збирає депутатів у Харкові: коли буде сесія (порядок денний)
25.02.2026, 15:33
По Харкову вдарив ворожий дрон – Терехов
По Харкову вдарив ворожий дрон – Терехов
25.02.2026, 15:27
Удар по “Новій пошті” під Харковом: екологи оцінили збитки
Удар по “Новій пошті” під Харковом: екологи оцінили збитки
25.02.2026, 11:12
Чи чекати сюрпризів від березня? Прогноз від синоптиків для Харкова й області
Чи чекати сюрпризів від березня? Прогноз від синоптиків для Харкова й області
25.02.2026, 13:03
Теракт у Львові: 18-річна харків’янка виявилася спільницею, її роль – СБУ
Теракт у Львові: 18-річна харків’янка виявилася спільницею, її роль – СБУ
25.02.2026, 12:11
Хвиля терактів в Україні: чи допоможе заборона Telegram – думка генерала СБУ
Хвиля терактів в Україні: чи допоможе заборона Telegram – думка генерала СБУ
25.02.2026, 12:06

Новини за темою:

11.02.2026
На Харківщині торгували інвалідністю: підозрюють сімейну лікарку
05.02.2026
Лікар і колишній слідчий продавали інвалідність ухилянтам на Харківщині
31.10.2025
Медсестра погоріла на оформленні фіктивної інвалідності жінці: вирок у Харкові
13.09.2025
Фіктивна інвалідність: на Харківщині знайшли посередника, який шукав клієнтів
10.09.2025
МСЕК зникла, а хабарі за фіктивну інвалідність залишилися – СБУ розкрила схему


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: ««Інвалідність» за $9000: хто розробив схему на Харківщині, з’ясувала СБУ», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 25 Лютого 2026 в 14:39;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці викрили на Харківщині чергову схему ухилення від мобілізації для військовозобов’язаних чоловіків призовного віку.".