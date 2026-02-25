«Інвалідність» за $9000: хто розробив схему на Харківщині, з’ясувала СБУ
Правоохоронці викрили на Харківщині чергову схему ухилення від мобілізації для військовозобов’язаних чоловіків призовного віку.
За даними речника УСБУ в Харківській області Владислава Абдули, організатором схеми виявився 35-річний безробітний місцевий мешканець. Слідство встановило, що одному з «клієнтів» за 9 тисяч доларів чоловік обіцяв безпідставно встановити ІІ групу інвалідності та в подальшому зняти його з військового обліку.
В СБУ додали: фігурант казав, що за ці гроші вплине на службових осіб медзакладів, членів відповідних експертних комісій з встановлення інвалідності, а також посадових осіб ТЦК.
«При цьому організатор переконував «клієнта», що без його «допомоги» він взагалі не зможе вирішити це питання. Згодом він розповів «клієнтові» деталі плану: забезпечити оформлення виписок із лікувальних закладів, результатів інструментальних досліджень, внесення їх до електронних медичних баз, а також організувати подальше проходження відповідних комісій», – зазначили правоохоронці.
Фігуранта затримала «на гарячому» – коли він отримував гроші від «клієнта». Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 ККУ (зловживання впливом, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди). Якщо провину доведуть, чоловіку загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.
Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення усього кола осіб, причетних до злочину, зазначили в СБУ.
Новини за темою:
Категорії: Суспільство, Харків; Теги: инвалидность, СБУ, схема, ухилянти;
Якщо вам цікава новина: ««Інвалідність» за $9000: хто розробив схему на Харківщині, з’ясувала СБУ», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
Дата публікації матеріалу: 25 Лютого 2026 в 14:39;