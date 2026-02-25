Live

«Инвалидность» за $9000: кто разработал схему на Харьковщине, выяснила СБУ

Общество 14:39   25.02.2026
Виктория Яковенко
«Инвалидность» за $9000: кто разработал схему на Харьковщине, выяснила СБУ Фото: Владислав Абдула

Правоохранители разоблачили на Харьковщине очередную схему уклонения от мобилизации для военнообязанных мужчин призывного возраста.

По данным пресс-секретаря УСБУ в Харьковской области Владислава Абдулы, организатором схемы оказался 35-летний безработный местный житель. Следствие установило, что одному из «клиентов» за 9 тысяч долларов мужчина обещал безосновательно установить ІІ группу инвалидности и в дальнейшем снять его с военного учета.

В СБУ добавили: фигурант говорил, что за эти деньги повлияет на чиновников медучреждений, членов соответствующих экспертных комиссий по установлению инвалидности, а также чиновников ТЦК.

«При этом организатор убеждал «клиента», что без его «помощи» он вообще не сможет решить этот вопрос. Впоследствии он рассказал «клиенту» детали плана: обеспечить оформление выписок из лечебных учреждений, результатов инструментальных исследований, внесение их в электронные медицинские базы, а также организовать дальнейшее прохождение соответствующих комиссий», — отметили правоохранители.

Фигуранта задержала «на горячем» – когда он получал деньги от «клиента». Ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 УКУ (злоупотребление влиянием, соединенное с требованием неправомерной выгоды). Если вину докажут, мужчине грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всего круга лиц, причастных к преступлению, отметили в СБУ.

Читайте также: «Все будет четко» — за бегство уклониста из Харькова в Молдову просили $14 000

Автор: Виктория Яковенко
