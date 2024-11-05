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Голову ВЛК на Харківщині підозрюють у допомозі 15 ухилянтам: подробиці

Суспільство 14:41   05.11.2024
Вікторія Яковенко
Голову ВЛК на Харківщині підозрюють у допомозі 15 ухилянтам: подробиці Фото: Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону

На Харківщині повідомили про підозру голові військово-лікарської комісії одного з РТЦК та СП, який, за даними правоохоронців, допоміг військовозобов’язаним чоловікам втекти за кордон.

Як повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Східного регіону, з березня по червень 2022 року фігурант вносив недостовірні дані в медичні записи військовозобов’язаних. Внаслідок цього 15 осіб призивного віку були виключені з військового обліку та отримали можливість безперешкодного виїзду за кордон.

Голові ВЛК інкримінують сприйняття організації незаконного переправлення осіб через держкордон України, шляхом наданням засобів, вчинене службовою особою, повторно та службове підроблення, складання та видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів ( ч. 2 ст. 332, ч. 1 ст. 366 ККУ).

Наразі слідство триває.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Листопада 2024 в 14:41;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині повідомили про підозру голові ВЛК одного з РТЦК та СП, який, за даними правоохоронців, допоміг військовозобов’язаним чоловікам втекти за кордон.".