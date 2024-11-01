Обіцяла оформити «інвалідність» за 17 тис. $: харків’янці “світить” в’язниця
Справу 30-річної жительки Харкова, яку підозрюють у допомозі ухилянтам, передали до суду.
У червні харківʼянка запропонувала своєму знайомому оформити «групу інвалідності» для уникнення мобілізації, повідомили у Харківській обласній прокуратурі. Жінка зазначила, що має «звʼязки» серед посадових осіб військкомату, МСЕК та прикордонної служби.
«Вона запевнила, що чоловік отримає необхідну групу інвалідності, навіть не відвідуючи медичний заклад, після чого у РТЦК та СП чоловіку нададуть потрібні документи із занесенням до електронних баз», – додали правоохоронці.
Вона також додала, що вже не вперше вирішує таке «питання» та організує видачу пакета документів, з яким він зможе перетнути держкордон України, з’ясували слідчі. За таку «послугу» фігурантка попросила 17 тисяч доларів. Однак отримати їх не встигла.
Жінку затримали. Їй інкримінують пропозицію та обіцянку здійснити вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави з метою одержання неправомірної вигоди для себе та третьої особи (ч. 2 ст. 369-2 ККУ). Якщо провину фігурантки доведуть, їй загрожує 5 років тюрми.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Листопада 2024 в 13:45;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Справу 30-річної жительки Харкова, яку підозрюють у допомозі ухилянтам, передали до суду.".