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У Харкові “перетворювали” ухилянтів на “волонтерів” за 3000 – 6500 доларів

Суспільство 18:35   01.08.2023
Оксана Горун
У Харкові “перетворювали” ухилянтів на “волонтерів” за 3000 – 6500 доларів

Поліція заблокувала черговий канал переправлення за кордон чоловіків призовного віку. Схему налагодив у Харкові 44-річний “підприємець”.

“У жовтні минулого року чоловік заснував благодійну організацію та під виглядом волонтерської діяльності організовував безперешкодний виїзд за кордон військовозобов’язаних. За налагодженою схемою зловмисник вносив відомості про “ухилянтів” до системи “Шлях” як волонтерів, що дозволяло їм виїхати за кордон та не повертатись назад”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Вартість “квитка в один кінець” для охочих уникнути мобілізації коливалася від 3000 до 6500 доларів США.

Долари, заплачені ухилистами

В організатора схеми провели обшук. На місці вилучили гроші, мобільні телефони, жорсткі диски, банківські картки, ноутбук, носії інформації, печатки ФОП та різних організацій. А також посвідчення волонтерів та іншу документацію.

Гривні, заплачені ухилистами

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Чоловіка затримали та повідомили йому про підозру в незаконному переправленні людей через держкордон.

У Харкові затримали рятувальника ухилістів, який переправляв їх за кордон 2

Інших учасників схеми, які допомагали “волонтерам” перетнути кордон на місці, ще шукають.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 1 Серпня 2023 в 18:35;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліція заблокувала черговий канал переправлення за кордон чоловіків призовного віку. Схему налагодив у Харкові 44-річний “підприємець”".