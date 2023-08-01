У Харкові “перетворювали” ухилянтів на “волонтерів” за 3000 – 6500 доларів

Поліція заблокувала черговий канал переправлення за кордон чоловіків призовного віку. Схему налагодив у Харкові 44-річний “підприємець”.

“У жовтні минулого року чоловік заснував благодійну організацію та під виглядом волонтерської діяльності організовував безперешкодний виїзд за кордон військовозобов’язаних. За налагодженою схемою зловмисник вносив відомості про “ухилянтів” до системи “Шлях” як волонтерів, що дозволяло їм виїхати за кордон та не повертатись назад”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Вартість “квитка в один кінець” для охочих уникнути мобілізації коливалася від 3000 до 6500 доларів США.

В організатора схеми провели обшук. На місці вилучили гроші, мобільні телефони, жорсткі диски, банківські картки, ноутбук, носії інформації, печатки ФОП та різних організацій. А також посвідчення волонтерів та іншу документацію.

Чоловіка затримали та повідомили йому про підозру в незаконному переправленні людей через держкордон.

Інших учасників схеми, які допомагали “волонтерам” перетнути кордон на місці, ще шукають.