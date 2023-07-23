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Ухилянт із Харківщини хотів утекти в Молдову за $4500. Завадив дрон (відео)

Суспільство 13:40   23.07.2023
Олена Нагорна
Ухилянт із Харківщини хотів утекти в Молдову за $4500. Завадив дрон (відео)

На Одещині прикордонники затримали чоловіків призовного віку з Харківської, Луганської та Київської областей, а також місцевого жителя, який мав намір довезти їх до кордону з Молдовою на своєму авто.

Мешканець селища Велика Михайлівка знаходив охочих виїхати за кордон чоловіків через телеграм-канали та інші соцмережі. Вартість такої послуги для однієї особи становила 4,5 тисячі доларів, повідомляє Державна прикордонна служба України.

“Після прибуття до вказаного місця, що межує з молдовським кордоном, ухилянтів зустрів переправник та власним автомобілем намагався довезти правопорушників до кордону”, – розповідають прикордонники.

Під час затримання чоловіки намагалися втекти, але їх знайшли за допомогою БпЛА. Працівникам Нацполіції повідомили про виявлення ознак правопорушення за ст. 332 КК (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 23 Липня 2023 в 13:40;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Одещині прикордонники затримали чоловіків призовного віку з Харківської, Луганської та Київської областей, а також місцевого жителя, який мав намір довезти їх до кордону з Молдовою на своєму авто.".