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«Хватит воровать». Харьковчане вышли на акцию «Деньги – на ВСУ» (видео)

Общество 13:31   04.11.2023
Виктория Яковенко
«Хватит воровать». Харьковчане вышли на акцию «Деньги – на ВСУ» (видео)

Утром 4 ноября в Харькове проходит акция «Деньги на ВСУ». Несколько десятков горожан вышли с плакатами.

Видео с акции опубликовали в соцсетях. Участники требуют направлять средства из местных бюджетов на помощь Вооруженных Сил Украины.

Они держат плакаты с надписями: «Хватит воровать», «Деньги – на ВСУ!», «Брусчатку можно положить позже».

Участники акции пикетировали у здания ХОВА, памятника Шевченко и горсовета.

Видео: соцсети

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 4 ноября 2023 в 13:31;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 4 ноября в Харькове проходит акция «Деньги на ВСУ». Несколько десятков горожан вышли с плакатами.".