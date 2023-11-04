«Хватит воровать». Харьковчане вышли на акцию «Деньги – на ВСУ» (видео)

Утром 4 ноября в Харькове проходит акция «Деньги на ВСУ». Несколько десятков горожан вышли с плакатами.

Видео с акции опубликовали в соцсетях. Участники требуют направлять средства из местных бюджетов на помощь Вооруженных Сил Украины.

Они держат плакаты с надписями: «Хватит воровать», «Деньги – на ВСУ!», «Брусчатку можно положить позже».

Участники акции пикетировали у здания ХОВА, памятника Шевченко и горсовета.

Видео: соцсети