«Хватит воровать». Харьковчане вышли на акцию «Деньги – на ВСУ» (видео)
Утром 4 ноября в Харькове проходит акция «Деньги на ВСУ». Несколько десятков горожан вышли с плакатами.
Видео с акции опубликовали в соцсетях. Участники требуют направлять средства из местных бюджетов на помощь Вооруженных Сил Украины.
Они держат плакаты с надписями: «Хватит воровать», «Деньги – на ВСУ!», «Брусчатку можно положить позже».
Участники акции пикетировали у здания ХОВА, памятника Шевченко и горсовета.
Видео: соцсети
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: акция, ВСУ, деньги, міськрада, плакаты, Харьков, харьковчане, хова;
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- • Дата публикации материала: 4 ноября 2023 в 13:31;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 4 ноября в Харькове проходит акция «Деньги на ВСУ». Несколько десятков горожан вышли с плакатами.".