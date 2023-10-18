Гетманцев назвав питання 3,4 млрд для бюджету Харкова “містечковим егоїзмом”
Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що його шокував провал голосування за передачу ПДФО військових із місцевих бюджетів до державного. Для Харкова ухвалення цього закону означатиме втрату п’ятої частини бюджету – 3,4 млрд грн.
“Для мене це рішення було шокуючим відверто, тому що я взагалі не відчував можливості вести цей діалог про цю альтернативу: “бруківка чи дрони”, – заявив Гетманцев в етері нацмарафону. – Я не допускав, що органи місцевого самоврядування (а вірогідніше за все це органи місцевого самоврядування так попрацювали з депутатським корпусом) будуть піднімати питання про те, щоб ПДФО від бойових залишався на місці та був використаний на фонтани, на стадіони, на все те, що ми бачимо зараз на вулицях наших міст, замість забезпечення військових”.
“Напевно, цей “містечковий егоїзм” – його треба якось угамовувати, коли війна йде”, – додав він.
Глава профільного комітету ВР пояснив, що наразі своїми податками українці фінансують армію лише на 93%. І питання коштів для армії – це питання життя та смерті.
ПДФО, який планували забрати з місцевих бюджетів та передати до державного, мають розподілити за принципом: 45% – на придбання дронів, 45% – на військову техніку та ще 10% – на військові частини, розташовані на території громад.
“Закон провалили, тобто зала Верховної Ради в альтернативі “бруківка та дрони” обрала бруківку. 224 депутати лише підтримали цей законопроєкт у залі, тобто більшість законопроєкт не підтримала. І законопроєкт пішов на повторне друге читання. Він буде. Ми обов’язково його приймемо. Він буде розглянутий на початку листопада”, – заявив Гетьманцев.
Читайте також: ВР поки не змогла забрати військовий ПДФО у громад. Для Харкова це 3,4 млрд
За його словами, ухвалити закон необхідно до ухвалення Держбюджету-2024, адже його складали вже з розрахунком на додаткові доходи від ПДФО військовослужбовців.
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: бюджет, Гетманцев, госбюджет, дроны, местный бюджет, налоги, ндфл;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Гетманцев назвав питання 3,4 млрд для бюджету Харкова “містечковим егоїзмом”»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 18 Жовтня 2023 в 21:31;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що його шокував провал голосування за передачу ПДФО військових із місцевих бюджетів до державного. Для Харкова ухвалення цього закону означатиме втрату п’ятої частини бюджету – 3,4 млрд грн".