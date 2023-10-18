Гетманцев назвав питання 3,4 млрд для бюджету Харкова “містечковим егоїзмом”

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що його шокував провал голосування за передачу ПДФО військових із місцевих бюджетів до державного. Для Харкова ухвалення цього закону означатиме втрату п’ятої частини бюджету – 3,4 млрд грн.

“Для мене це рішення було шокуючим відверто, тому що я взагалі не відчував можливості вести цей діалог про цю альтернативу: “бруківка чи дрони”, – заявив Гетманцев в етері нацмарафону. – Я не допускав, що органи місцевого самоврядування (а вірогідніше за все це органи місцевого самоврядування так попрацювали з депутатським корпусом) будуть піднімати питання про те, щоб ПДФО від бойових залишався на місці та був використаний на фонтани, на стадіони, на все те, що ми бачимо зараз на вулицях наших міст, замість забезпечення військових”.

“Напевно, цей “містечковий егоїзм” – його треба якось угамовувати, коли війна йде”, – додав він.

Глава профільного комітету ВР пояснив, що наразі своїми податками українці фінансують армію лише на 93%. І питання коштів для армії – це питання життя та смерті.

ПДФО, який планували забрати з місцевих бюджетів та передати до державного, мають розподілити за принципом: 45% – на придбання дронів, 45% – на військову техніку та ще 10% – на військові частини, розташовані на території громад.

“Закон провалили, тобто зала Верховної Ради в альтернативі “бруківка та дрони” обрала бруківку. 224 депутати лише підтримали цей законопроєкт у залі, тобто більшість законопроєкт не підтримала. І законопроєкт пішов на повторне друге читання. Він буде. Ми обов’язково його приймемо. Він буде розглянутий на початку листопада”, – заявив Гетьманцев.

За його словами, ухвалити закон необхідно до ухвалення Держбюджету-2024, адже його складали вже з розрахунком на додаткові доходи від ПДФО військовослужбовців.