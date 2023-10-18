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Гетманцев назвал вопрос 3,4 млрд для бюджета Харькова «местечковым эгоизмом»

Общество 21:31   18.10.2023
Оксана Горун
Гетманцев назвал вопрос 3,4 млрд для бюджета Харькова «местечковым эгоизмом» Фото: скриншот

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что его шокировал провал голосования за передачу НДФЛ военных из местных бюджетов в государственный. Для Харькова принятие этого закона будет означать потерю пятой части бюджета — 3,4 млрд грн.

«Для меня это решение было шокирующим откровенно, потому что я вообще не чувствовал возможности вести этот диалог об этой альтернативе: «брусчатка или дроны», — заявил Гетманцев в эфире нацмарафона. — Я не допускал, что органы местного самоуправления (а вероятнее всего, это органы местного самоуправления так поработали с депутатским корпусом) будут поднимать вопрос о том, чтобы НДФЛ от боевых оставался на месте и был использован на фонтаны, стадионы и все то, что мы видим сейчас на улицах наших городов, вместо обеспечения военных».

«Наверное, этот «местечковый эгоизм» – его надо как-то унимать, когда война идет», — добавил он.

Глава профильного комитета ВР пояснил, что в данный момент своими налогами украинцы финансируют армию только на 93%. И вопрос средств для армии — это вопрос жизни и смерти.

НДФЛ, который планировали забрать из местных бюджетов и передать в государственный, должны распределить по принципу: 45% — на приобретение дронов, 45% — на военную технику и еще 10% — на воинские части, расположенные на территории громад.

«Закон провалили, то есть зал Верховной Рады в альтернативе «брусчатка и дроны» выбрал брусчатку. 224 депутата только поддержали этот законопроект в зале, то есть большинство законопроект не поддержало. И законопроект пошел на повторное второе чтение. Он будет. Мы обязательно его примем. Он будет рассмотрен в начале ноября», — заявил Гетманцев.

Читайте также: ВР сегодня не смогла забрать военный НДФЛ у громад. Для Харькова это 3,4 млрд

По его словам, принять закон необходимо до принятия Госбюджета-2024, ведь его составляли уже с расчетом на дополнительные доходы от НДФЛ военнослужащих.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 18 октября 2023 в 21:31;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что его шокировал провал голосования за передачу НДФЛ военных из местных бюджетов в государственный. Для Харькова принятие этого закона будет означать потерю пятой части бюджета — 3,4 млрд грн".