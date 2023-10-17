ВР сегодня не смогла забрать военный НДФЛ у громад. Для Харькова это 3,4 млрд
Верховная Рада на заседании 17 октября не поддержала во втором чтении законопроект №10037, предусматривающий направление налога с доходов физических лиц-военных (НДФЛ) из местных бюджетов в государственный.
Согласно фото результатов, которые опубликовал нардеп Алексей Гончаренко, «за» проголосовали 223 депутата из 226 минимально необходимых.
Фото: Алексей Гончаренко
На сайте ВР сообщается, что проект закона направлен на повторное второе чтение.
Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщал, что в случае, если НДФЛ с военнослужащих заберут из бюджетов громад в госбюджет, то в 2024 году казна Харькова потеряет 3 миллиарда 400 миллионов гривен. Поэтому в мэрии уже планируют сократить 25% сотрудников, а также не исключают, что рано или поздно придется вернуть оплату за проезд в городском электротранспорте.
Законопроектом предлагается, пояснял премьер-министр Денис Шмыгаль, чтобы НДФЛ, который государство платит за военных, шел на дополнительные закупки дронов и на увеличение производства собственного вооружения. Речь идет о 25,8 миллиарда гривен в 2023 году и 93,7 миллиарда в 2024-м. Громадам, которым не будет хватать средств, государство будет предоставлять базовую и оставит реверсную дотацию, заверял премьер.
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- Категории: Политика, Украина, Харьков, Экономика; Теги: бюджет, військові, Верховная Рада, военные, налог, ндфл;
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- • Дата публикации материала: 17 октября 2023 в 23:19;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Верховная Рада на заседании 17 октября не поддержала во втором чтении законопроект №10037, предусматривающий направление налога с доходов физических лиц-военных (НДФЛ) из местных бюджетов в государственный.".