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ВР сегодня не смогла забрать военный НДФЛ у громад. Для Харькова это 3,4 млрд

Политика 23:19   17.10.2023
Елена Нагорная
ВР сегодня не смогла забрать военный НДФЛ у громад. Для Харькова это 3,4 млрд Фото: Алексей Гончаренко

Верховная Рада на заседании 17 октября не поддержала во втором чтении законопроект №10037, предусматривающий направление налога с доходов физических лиц-военных (НДФЛ) из местных бюджетов в государственный.

Согласно фото результатов, которые опубликовал нардеп Алексей Гончаренко, «за» проголосовали 223 депутата из 226 минимально необходимых.


Фото: Алексей Гончаренко

На сайте ВР сообщается, что проект закона направлен на повторное второе чтение.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщал, что в случае, если НДФЛ с военнослужащих заберут из бюджетов громад в госбюджет, то в 2024 году казна Харькова потеряет 3 миллиарда 400 миллионов гривен. Поэтому в мэрии уже планируют сократить 25% сотрудников, а также не исключают, что рано или поздно придется вернуть оплату за проезд в городском электротранспорте.

Законопроектом предлагается, пояснял премьер-министр Денис Шмыгаль, чтобы НДФЛ, который государство платит за военных, шел на дополнительные закупки дронов и на увеличение производства собственного вооружения. Речь идет о 25,8 миллиарда гривен в 2023 году и 93,7 миллиарда в 2024-м. Громадам, которым не будет хватать средств, государство будет предоставлять базовую и оставит реверсную дотацию, заверял премьер.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 17 октября 2023 в 23:19;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Верховная Рада на заседании 17 октября не поддержала во втором чтении законопроект №10037, предусматривающий направление налога с доходов физических лиц-военных (НДФЛ) из местных бюджетов в государственный.".