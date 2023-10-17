ВР поки не змогла забрати військовий ПДФО у громад. Для Харкова це 3,4 млрд

Верховна Рада на засіданні 17 жовтня не підтримала у другому читанні законопроєкт №10037, який передбачає спрямування податку з доходів фізичних осіб-військових (ПДФО) із місцевих бюджетів до державного.

Згідно з фото результатів, яке опублікував нардеп Олексій Гончаренко, “за” проголосували 223 депутати з 226 мінімально необхідних.



Фото: Олексій Гончаренко

На сайті ВР повідомляється, що проєкт закону спрямований на повторне друге читання.

Раніше мер Харкова Ігор Терехов повідомляв, що у разі, якщо ПДФО з військовослужбовців заберуть із бюджетів громад до держбюджету, то у 2024 році скарбниця Харкова втратить 3 мільярди 400 мільйонів гривень. Тому в мерії вже планують скоротити 25% співробітників, а також не виключають, що рано чи пізно доведеться повернути плату за проїзд у міському електротранспорті.

Законопроєктом пропонується, пояснював прем’єр-міністр Денис Шмигаль, щоб ПДФО, який держава платить за військових, йшов на додаткові закупівлі дронів та на збільшення виробництва власного озброєння. Йдеться про 25,8 мільярда гривень у 2023 році та 93,7 мільярда у 2024-му. Громадам, яким не вистачатиме коштів, держава надаватиме базову та залишить реверсну дотацію, запевняв прем’єр.